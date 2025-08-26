«El objetivo es consolidar al Real Valladolid en el top-10 de la Liga»

Gabriel Solares (Ciudad de México, 1986) sabe que Ronaldo, su predecesor en el cargo llegó a decir aquello de que el objetivo era que el ... Real Valladolid jugase en Europa...

«El objetivo es consolidar al club en el top 10 de la Liga», lanza a las primeras de cambio en un mensaje que seguro que repetirá en las próximas horas en distintos medios de comunicación. [Seguro que quieres decir eso... le he llegado a repreguntar, dado la cola que ha traído aquella frase lanzada por Nazário a los pocos días de ser presentado como presidente blanquivioleta en 2018].

«El fin de semana, el club perdió el décimo tercer puesto histórico... y el objetivo es que esté en ese top-10... ¿Cuándo? La idea es trabajar con ciclos de cuatro o cinco años. Que el Real Valladolid esté en Primera y no esté mirando de reojo constantemente a los puestos de descenso», incide.

Gabriel Solares es el nuevo copresidente del Real Valladolid. «57 días llevo en el cargo», interrumpe, «que antes dije 56», valora en relación a esa reunión con los medios de la ciudad con los que marcar una hoja «positiva y transparente».

«La anterior propiedad, Ronaldo... y quizá es impopular decirlo, pero hizo cosas bien, y no me veo en la capacidad de juzgar si algo hizo mal... Quizá yo hubiese hecho unas cosas diferentes, y está claro que para cerrar una temporada con 16 puntos se dio la tormenta perfecta», añade.

El máximo representante de la nueva propiedad, cara visible del Grupo Ignite, junto a Enrique Uruñuela y Eduardo García, asegura en relación a la actualidad más rabiosa del club que «lo ideal económicamente es que saliesen dos o tres jugadores», en relación a esos salarios de Primera División que arrastra la entidad -y que él conocía desde el primer día-, pero que en lo deportivo quién le dice al aficionado que «el Real Valladolid no asciende con gol de Javi Sánchez de cabeza a pase de Amallah».

Admite que el nombre de Guillermo Almada lo lanzaron él y Uruñuela, y que tras analizarlo con la dirección deportiva se apostó por él. «Quién nos decía a nosotros los primeros días de julio que Víctor sería capaz de hacer siete fichajes, que podríamos sacar a muchos de los futbolistas del pasado año... En el peor escenario se podía dar que tuviésemos que jugar con muchos jugadores del Promesas, y Almada es un técnico ideal para sacar el talento de los más jóvenes, además de que el proyecto no es intercambiar cromos con otros equipos de Segunda o de España, sino de incorporar apuestas de otros mercados... Ese Guille Bueno de Alemania, ese Ponceau de Francia... Esa es nuestra idea para ciclos de cuatro o cinco años con los que trabajar»