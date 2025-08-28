El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Guillermo Almada, entrenador del Real Valladolid, durente una rueda de prensa. R. Jiménez
Real Valladolid

Almada deja el futuro de Amallah y Sánchez en manos del club

El técnico uruguayo no desvela sí contará con ellos si no salen antes del cierre del mercado

Zaira Varas

Jueves, 28 de agosto 2025, 18:01

El técnico del Real Valladolid no quiere ruido externo que perjudique al equipo tras el buen arranque del equipo. El preparador uruguayo, pendiente de las ... posibles llegadas y salidas del equipo, admite que repetirá once, y que no podrá contar con Marcos André y Nikitscher que ya no estuvieron ante el Castellón el pasado viernes. Almada reconoce que «se han perdido muchos entrenamientos y lo mejor es reposo». La parte positiva es que Jules Ponceau tendrá minutos tras ser inscrito en La Liga y tras su buena evolución física.

