Almada deja el futuro de Amallah y Sánchez en manos del club

El técnico del Real Valladolid no quiere ruido externo que perjudique al equipo tras el buen arranque del equipo. El preparador uruguayo, pendiente de las ... posibles llegadas y salidas del equipo, admite que repetirá once, y que no podrá contar con Marcos André y Nikitscher que ya no estuvieron ante el Castellón el pasado viernes. Almada reconoce que «se han perdido muchos entrenamientos y lo mejor es reposo». La parte positiva es que Jules Ponceau tendrá minutos tras ser inscrito en La Liga y tras su buena evolución física.

El entrenador blanquivioleta asegura que el mediocampista francés «estará en el plan del equipo» y lo ve como una «buena opción en algún momento del partido».

En relación al mercado y con el foco puesto en dos futbolistas con los que no ha contado durante toda la pretemporada, Javi Sánchez y Selim Amallah, Almada ha asegurado que sus ausencias son «decisión del club». «En el caso de Amallah es decisión de él mismo. Nos dan por hecho que va a salir. Javi ha entrenado bien, pero tiene posibilidades de salir», señaló sin profundizar más en la situación del central, cuyo futuro parece más próximo de seguir que de dejar Zorrilla.

Preguntado por otros jugadores, el preparador sudamericano destacó la figura de Stanko Juric: «Es ejemplar en los entrenamientos, predica con el ejemplo y tiene un rendimiento muy elevado en el colectivo. Lidera en algunas situaciones y desde que llegamos pensamos que iba a ser importante. Estoy muy satisfecho con él», apostilló

Preguntado directamente por si la plantilla se ha quedado corta, Almada admite que todavía faltan por completar piezas, aunque ha querido recalcar que tanto el 'staff' como la directiva están trabajando para ello: «Estamos en esa tarea, todos hacen esfuerzos para que vuelva a existir esa competencia interna que necesitamos».

A falta de movimientos, y sin querer dar el nombre de Mathis Lachuer, la idea del entrenador es seguir potenciando el colectivo y aprovechar el buen inicio de temporada para consolidar una identidad de juego. «Hemos encontrado una posición, pero también hay muchísima paridad entre todos los equipos. Lo más importante es enfocarnos en el próximo rival», recordando que el Córdoba llegará a Zorrilla tras firmar «buenos partidos».

A la hora de analizar el camino hasta ahora, el técnico reconoció que en los dos primeros partidos el equipo tuvo fases de ida y vuelta demasiado aceleradas, sin la pausa necesaria en el centro del campo, algo que quiere corregir con el paso de las jornadas. «Obviamente queremos seguir creciendo en el juego y hay cosas que tenemos que mejorar. A veces las imprecisiones nos obligan a correr más de lo que queremos, y eso también depende de la lectura que hagan los futbolistas en cada momento». Almada insistió en que apela mucho a la inteligencia de los jugadores para interpretar cada situación. «Entrenamos varios factores y después ellos deciden en el campo. La idea es defendernos mejor con la pelota».

En cuanto al adversario de mañana, el uruguayo no dudó en elogiar al Córdoba: «Ha hecho muy buenos partidos anteriormente, es un equipo muy ofensivo y muy desequilibrante. Si queremos llevarnos el triunfo vamos a tener que mostrar la misma entrega que en los encuentros anteriores», concluyó.