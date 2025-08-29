El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Mañueco responde los grupos: «He oído muy pocas propuestas y mucho ruido, ataque y demagogia»
Darwin Quintana, tras su expulsión durante el Castellón - Real Valladolid, la pasada jornada. Omar Arnau
Real Valladolid

Almada reconoce que la sanción a Darwin Quintana será «una pérdida importante»

El segundo entrenador fue sancionado con dos partidos tras su expulsión en Castalia

Zaira Varas

Viernes, 29 de agosto 2025, 13:07

El Real Valladolid no solo se llevó una victoria de Castalia frente al Castellón, sino también una baja inesperada en el banquillo. El segundo entrenador, Darwin Quintana, fue expulsado por el colegiado Manuel Jesús Orellana Cid tras protestar de manera airada una decisión del colegiado. El acta arbitral afirmó que el segundo entrenador del conjunto blanquivioleta fue amonestado «por levantarse del banquillo gritando, gesticulando y protestando una decisión arbitral». El Comité de Disciplina de la RFEF no tardó en sancionarle con dos partidos, dejando a Guillermo Almada sin su mano derecha.

Noticias relacionadas

Triunfo agónico de un Pucela más de barro que brillante

Triunfo agónico de un Pucela más de barro que brillante

«El objetivo es consolidar al Real Valladolid en el top-10 de la Liga»

«El objetivo es consolidar al Real Valladolid en el top-10 de la Liga»

En la rueda de prensa previa al partido contra el Córdoba CF en Zorrilla, Almada comentó que «la pérdida de Darwin es importante porque tenemos una visión muy parecida del fútbol. Me parece que por una protesta… Pero, bueno, son decisiones que tenemos que respetar, que no dependen de nosotros, pero sí es una pérdida importante para nosotros».

La expulsión de entrenadores y segundos técnicos no es un hecho aislado en el fútbol español. Casos recientes muestran que las sanciones de dos partidos son habituales ante protestas desde el banquillo. Por ejemplo, el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, sufrió una sanción similar en LaLiga tras una situación parecida, y exárbitros como Iturralde González recuerdan que el reglamento establece una sanción mínima de dos o tres encuentros para este tipo de acciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cómo pedir la tarjeta de Buscyl para viajar gratis en Castilla y León
  2. 2

    Adiós a la zapatería más antigua de Valladolid: «Da rabia que el negocio no continúe»
  3. 3

    Acaba empotrado contra el apeadero de la Universidad tras una peligrosa huida ebrio y drogado
  4. 4

    Crimen en Parquesol: una carta en un hotel de Benidorm, un vídeo y un «pacto» entre madre e hijo
  5. 5 El humo de los incendios vuelve a cubrir Valladolid
  6. 6

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  7. 7

    El bombero que negó el saludo a Mañueco: «Le dije cuatro verdades, pero con respeto»
  8. 8

    Los rescoldos vandálicos de El Cuadro se reactivan con las últimas agresiones
  9. 9 Un joven atrincherado en Alicante se suicida tras 35 horas de infructuosa negociación
  10. 10 Tres heridos al volcar su vehículo de madrugada en el aparcamiento de Carrefour

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Almada reconoce que la sanción a Darwin Quintana será «una pérdida importante»

Almada reconoce que la sanción a Darwin Quintana será «una pérdida importante»