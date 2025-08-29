Almada reconoce que la sanción a Darwin Quintana será «una pérdida importante»

Zaira Varas Viernes, 29 de agosto 2025, 13:07 Comenta Compartir

El Real Valladolid no solo se llevó una victoria de Castalia frente al Castellón, sino también una baja inesperada en el banquillo. El segundo entrenador, Darwin Quintana, fue expulsado por el colegiado Manuel Jesús Orellana Cid tras protestar de manera airada una decisión del colegiado. El acta arbitral afirmó que el segundo entrenador del conjunto blanquivioleta fue amonestado «por levantarse del banquillo gritando, gesticulando y protestando una decisión arbitral». El Comité de Disciplina de la RFEF no tardó en sancionarle con dos partidos, dejando a Guillermo Almada sin su mano derecha.

En la rueda de prensa previa al partido contra el Córdoba CF en Zorrilla, Almada comentó que «la pérdida de Darwin es importante porque tenemos una visión muy parecida del fútbol. Me parece que por una protesta… Pero, bueno, son decisiones que tenemos que respetar, que no dependen de nosotros, pero sí es una pérdida importante para nosotros».

La expulsión de entrenadores y segundos técnicos no es un hecho aislado en el fútbol español. Casos recientes muestran que las sanciones de dos partidos son habituales ante protestas desde el banquillo. Por ejemplo, el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, sufrió una sanción similar en LaLiga tras una situación parecida, y exárbitros como Iturralde González recuerdan que el reglamento establece una sanción mínima de dos o tres encuentros para este tipo de acciones.