Meseguer pelea por el balón durante el último Real Valladolid-Cultural Leonesa Rodrigo Jiménez

Al Real Valladolid se le atraganta el balón

El equipo de Almada sólo ha ganado los partidos en que ha tenido menos posesión que sus rivales

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Jueves, 2 de octubre 2025, 14:26

Comenta

«Nos cuesta cuando tenemos el balón», admitió Stanko Juric durante su comparecencia del pasado miércoles. El mediocentro croata verbalizó en la sala de ... prensa de Zorrilla uno de los grandes males que afectan al equipo de Guillermo Almada en este primer tramo de competición. La pelota supone un problema para el Real Valladolid, un equipo que se siente más cómodo entregando al balón a los rivales para desplegar una presión asfixiante que permita robos cercanos al área contraria. Sin embargo, los contrincantes han encontrado la fórmula para contrarrestar este planteamiento que permitió al Pucela empezar como un tiro, con dos victorias en las dos primeras jornadas. El recurso resulta evidente: que sea el conjunto blanquivioleta el que disponga de la posesión a ver si es capaz de generar acciones de ataque que cristalicen en gol. Y, de momento, el conjunto de Almada no pasa el examen.

