Ziganda voló sobre el nido de Almada: «Es un condimento que hará más dificultoso el partido»

Guillermo Almada no se arrepiente de haber abierto las puertas a José Ángel 'Cuco' Ziganda cuando el técnico navarro permanecía sin equipo y solicitó conocer ... los métodos de trabajo del entrenador del Real Valladolid. Nada hacía pensar a Almada que se acabaría enfrentando a Ziganda pocas semanas después. En un giro de guión, el Cuco se convirtió el pasado martes en el nuevo entrenador de la Cultural Leonesa y, desde entonces, prepara el derbi autonómico de este domingo en Zorrilla (18:30 horas). «Sí, ahora tienen un entrenador nuevo que estuvo mirando nuestros entrenamientos acá durante un tiempo importante», apuntó Almada durante su comparecencia de este viernes. «Estuvo conversando con nosotros, le explicamos algunas cosas e intercambiamos otras. Somos gente de fútbol y es un entrenador experimentado que ha tenido su recorrido, una persona muy sapiente. Como dije, es un condimento que va a hacer más dificultoso el partido. Mucha gente pide ver nuestros entrenamientos, pero nunca les cerramos la puerta, ni aquí ni en ningún lado. Es nuestra verdad, en lo que creemos. El que pueda tomar algo de lo que hacemos, bienvenido sea. No creo que le hubiéramos cerrado la puerta [de haberlo sabido] porque no sentimos el fútbol de esa manera», aclaró

Más allá de la presencia de Ziganda en Valladolid (Radio Marca detalló que el navarro estuvo tres días en los Anexos empapándose de los métodos de Almada hace ahora un mes), la dificultad para preparar el derbi ante la Cultural pasa principalmente por la imposibilidad de conocer cómo mutará el cuadro leonés con el Cuco al frente del banquillo. «Será dificultoso porque llegan con un entrenador nuevo y lo que proponga será una caja de sorpresas. Si hubieran mantenido al técnico anterior, tendríamos una idea general porque vimos varios partidos y sabíamos lo que estaba haciendo. La Cultural cuenta con muy buenos futbolistas y cualquier idea que presente nos creará muchas dificultades. Está en nosotros sortearlas y tener una buena tarde en la creación y en la definición».

El Real Valladolid ha tratado de asimilar de la mejor manera posible la primera derrota del curso. El 2-0 a domicilio ante el Albacete ha llevado a la plantilla a efectuar «un análisis autocrítico» de los aspectos que no funcionaron en el Carlos Belmonte y así se planteó en la reunión a puerta cerrada de los Anexos del pasado martes. «Debemos recuperar cierta identidad que habíamos tenido en partidos anteriores, sobre todo la solidez, algo muy importante en el fútbol que no mostramos en Albacete. La diferencia estuvo en las áreas porque ellos fueron más efectivos que nosotros. Ahora se trata de construir en la parte ofensiva y que nos generen lo menos posible en la parte defensiva».

Almada es un obseso del trabajo, pero sabe que, por mucho que se entrenen los disparos a puerta, los técnicos sólo pueden «trabajar hasta el momento de crear la situación de gol». «El que define luego es el jugador, por más que uno le diga que debe cursarla al segundo palo, abrir el pie… Lo trabajamos, pero luego lo que define es la inspiración de cada uno. Por eso se paga tanto dinero por los delanteros centro con gol, porque marcan diferencias dentro de los partidos».

El entrenador del Real Valladolid se mostró comprensivo con «las altas y las bajas» que sufren los jugadores en su rendimiento ya que son «seres humanos», pero no ofreció pistas sobre posibles cambios en el once tras la derrota en Albacete. «Hacemos un análisis pormenorizado del nivel de cada uno. Si alguien nos da un salto de calidad, indudablemente lo vamos a utilizar. Lo que pasa es que algunos jugadores se han incorporado tarde y están a la búsqueda de su mejor nivel».

Sobre Stanko Juric, ingresado en el hospital Campo Grande por una infección en el pie, Almada detalló que «felizmente está mejor» y apuntó que en sus 40 años en el fútbol «debe ser la primera o segunda vez» que ha visto que un pisotón acabe infectándose hasta el punto de requerir una estancia hospitalaria. «Seguramente no vamos a poder contar con él porque sigue internado, pero con una mejoría importante. No voy a descubrir nada si digo que Stanko es un pilar en nuestro equipo y, sin él, perdemos ciertas características que no nos abundan, pero ganamos en otras circunstancias del juego. La idea es aprovechar esas circunstancias para fortalecernos y disimular las otras».

Guillermo Almada afronta el partido ante la Cultural con el mismo que ánimo que si se tratase de «una final». «Lo que más nos interesa es recuperar nuestra identidad y transmitir cosas de dentro hacia afuera. La Cultural va a ser un rival complicado, igual que lo fue el Albacete, por la paridad que hay entre todos los equipos de la Liga. Este partido no es más importante porque haya rivalidad ni menos porque ellos estén en la zona baja. Debemos hacer méritos para ganar y levantarnos rápidamente del golpe del otro día».

Fichajes de última hora como Sergi Canós Tenés pueden tener opciones de disputar algunos minutos, aunque Almada apuntó que «viene sufriendo un poco en los entrenamientos por la falta de continuidad» previa. «Si lo requerimos, va a participar. Por otra parte, Mathis [Lachuer] viene remando un poco desde atrás para ponerse en forma como los otros, pero es una de las posibilidades que tenemos para suplir a Stanko Juric».

El Real Valladolid afrontará en las dos próximas jornadas sendos partidos como local en Zorrilla, con derbis autonómicos ante Cultural y Mirandés. Ese factor de jugar en casa puede ayudar al equipo a propulsarse, aunque Almada no quiere saber nada más allá de este domingo. «Lo único que nos enfoca hoy es la Cultural para tratar de ganar. Después, pensaremos en lo que viene. No sabemos qué puede pasar el domingo, si alguno se va a lesionar o no… Esperemos que no porque ya hemos sufrido una cantidad de lesiones y accidentes. Plantemos los partidos con el mismo estilo si jugamos como locales o de visita. Yo les digo a ellos que tienen la misma dimensión y la misma cantidad de gente en la cancha. Se trata de imponer el juego para que nos dé mayores posibilidades de ganar. No es algo exacto, porque a veces haces los méritos y no ganas, pero te abre un abanico mayor de posibilidades».