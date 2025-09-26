El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Guillermo Almada (izquierda), durante una sesión de trabajo con el Real Valladolid. A la derecha, José Ángel 'Cuco' Ziganda en su primer entrenamiento el martes con la Cultural Leonesa Carlos Espeso / Cultural y Deportiva Leonesa
Real Valladolid

Ziganda voló sobre el nido de Almada: «Es un condimento que hará más dificultoso el partido»

El nuevo entrenador de la Cultural permaneció semanas atrás en los Anexos para conocer la metodología de trabajo en el Real Valladolid

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:55

Guillermo Almada no se arrepiente de haber abierto las puertas a José Ángel 'Cuco' Ziganda cuando el técnico navarro permanecía sin equipo y solicitó conocer ... los métodos de trabajo del entrenador del Real Valladolid. Nada hacía pensar a Almada que se acabaría enfrentando a Ziganda pocas semanas después. En un giro de guión, el Cuco se convirtió el pasado martes en el nuevo entrenador de la Cultural Leonesa y, desde entonces, prepara el derbi autonómico de este domingo en Zorrilla (18:30 horas). «Sí, ahora tienen un entrenador nuevo que estuvo mirando nuestros entrenamientos acá durante un tiempo importante», apuntó Almada durante su comparecencia de este viernes. «Estuvo conversando con nosotros, le explicamos algunas cosas e intercambiamos otras. Somos gente de fútbol y es un entrenador experimentado que ha tenido su recorrido, una persona muy sapiente. Como dije, es un condimento que va a hacer más dificultoso el partido. Mucha gente pide ver nuestros entrenamientos, pero nunca les cerramos la puerta, ni aquí ni en ningún lado. Es nuestra verdad, en lo que creemos. El que pueda tomar algo de lo que hacemos, bienvenido sea. No creo que le hubiéramos cerrado la puerta [de haberlo sabido] porque no sentimos el fútbol de esa manera», aclaró

