Juric evoluciona bien tras su ingreso por una infección en el pie

Juric se retira de los Campos Anexos el pasado martes apoyado en el doctor Alberto López Moreno tras asistir a la reunión convocada por Guillermo Almada.

Arturo Posada Valladolid Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:40 Comenta Compartir

Stanko Juric ha respondido bien al tratamiento al que ha sido sometido en las últimas horas tras su ingreso hospitalario en la tarde-noche del miércoles ... debido a una herida infectada en el pie derecho. Los servicios médicos del Real Valladolid determinaron que resultaba preferible la estancia del croata en el hospital Campo Grande para aplicarle el remedio antibiótico por vía intravenosa en lugar de hacerlo oralmente. De esta manera, Juric permanece más controlado y puede acelerar el tiempo de recuperación. De hecho, oficialmente el club no le da aún por descartado para el partido del domingo en Zorrilla ante la Cultural y Deportiva Leonesa (18:30 horas), aunque el hecho de que este jueves por la tarde siguiera en el hospital reduce sus opciones. Los médicos estiman que, salvo complicaciones, Juric podrá abandonar el recinto hospitalario sin problemas entre el viernes y el sábado.

El futbolista sufrió un fuerte golpe durante el partido disputado por el Real Valladolid en Albacete el pasado domingo. El impacto del taco de una bota le causó una herida, que se fue infectando con el paso de las horas hasta el punto de dificultarle el simple hecho de caminar. El mediocentro se mantuvo en la enfermería en las sesiones de entrenamiento del martes y miércoles antes de su ingreso hospitalario. Si Juric no juega finalmente ante la Cultural, como resulta probable, su puesto en la medular lo ocupará previsiblemente Mathis Lachuer, que ya debutó como suplente ante el Albacete con la camiseta del Pucela.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión