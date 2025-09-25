El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juric se retira de los Campos Anexos el pasado martes apoyado en el doctor Alberto López Moreno tras asistir a la reunión convocada por Guillermo Almada. Alberto Mingueza
Real Valladolid

Juric evoluciona bien tras su ingreso por una infección en el pie

El mediocentro ha sido sometido a un tratamiento antibiótico por vía intravenosa para acelerar su recuperación

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:40

Stanko Juric ha respondido bien al tratamiento al que ha sido sometido en las últimas horas tras su ingreso hospitalario en la tarde-noche del miércoles ... debido a una herida infectada en el pie derecho. Los servicios médicos del Real Valladolid determinaron que resultaba preferible la estancia del croata en el hospital Campo Grande para aplicarle el remedio antibiótico por vía intravenosa en lugar de hacerlo oralmente. De esta manera, Juric permanece más controlado y puede acelerar el tiempo de recuperación. De hecho, oficialmente el club no le da aún por descartado para el partido del domingo en Zorrilla ante la Cultural y Deportiva Leonesa (18:30 horas), aunque el hecho de que este jueves por la tarde siguiera en el hospital reduce sus opciones. Los médicos estiman que, salvo complicaciones, Juric podrá abandonar el recinto hospitalario sin problemas entre el viernes y el sábado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere de un infarto al corazón un ganadero leonés tras el ataque de un oso a su ganado
  2. 2

    Trasladan a Valladolid a otra víctima de una brutal paliza en Isla Dos Aguas
  3. 3 El restaurante de Palencia que ha entrado en la guía Michelin 2025
  4. 4 Todos los detalles de la boda de Stella Banderas en Valladolid: fecha e invitados confirmados
  5. 5

    Condena por la muerte de una anciana en una residencia de Mojados: «Lo que hicieron fue un asesinato»
  6. 6

    Vueling retomará el vuelo de Valladolid a Barcelona con más de 19.000 plazas
  7. 7

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  8. 8 Muere el hombre cuyo coche dio varias vueltas de campana en la A-6 en Tiedra
  9. 9

    El peregrinaje de los vecinos de Laguna ante el abandono de su comunidad: «No nos vamos a rendir»
  10. 10

    Aparecen palomas muertas en Valladolid: «No tenemos ningún aviso de gripe aviar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Juric evoluciona bien tras su ingreso por una infección en el pie

Juric evoluciona bien tras su ingreso por una infección en el pie