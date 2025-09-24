Juric, ingresado en el hospital Campo Grande por una infección en el pie derecho

Arturo Posada Valladolid Miércoles, 24 de septiembre 2025, 22:04 Comenta Compartir

Lejos de mejorar, el fuerte golpe que recibió Stanko Juric en el último partido ante el Albacete Balompié ha derivado en una infección en el pie derecho que mantiene al mediocentro croata ingresado en el hospital Recoletas Salud Campo Grande para recibir tratamiento. Así lo confirmó el club blanquivioleta con un parte médico emitido en la noche de este miércoles. El comunicado indica también que Juric «es duda» por este motivo para el partido del domingo en Zorrilla ante la Cultural y Deportiva Leonesa (18:30 horas).

Juric ya dejó una imagen preocupante en la sesión matinal del pasado martes. El futbolista acudió a la reunión a puerta cerrada convocada por Guillermo Almada en los Campos Anexos con el fin de analizar el juego del equipo tras la primera derrota del curso (2-0 en el Carlos Belmonte ante el Albacete). El croata subió a los Anexos para atender a la charla del cuerpo técnico, pero se retiró sin apoyar prácticamente el pie y ayudado por el doctor Alberto López Moreno. El club comunicó entonces que padecía un «fuerte golpe», que ha derivado en una herida en la que ahora presenta una infección.