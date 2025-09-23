Reunión a puerta cerrada en los Anexos tras la primera derrota del Real Valladolid

La primera cita se había fijado a las 10:30 horas en los Campos Anexos a puerta abierta para público y prensa. Los jugadores accedieron ... al césped minutos antes, pero Guillermo Almada demandó privacidad y las puertas del recinto quedaron cerradas momentáneamente. El técnico del Real Valladolid programó una reunión sobre el campo número 2. Los futbolistas se sentaron en la hierba y atendieron a las exposiciones, tanto de Almada, como del segundo entrenador, Darwin Quintana, que también tomó la palabra para ajusta conceptos. La sesión de análisis se alargó más allá de lo habitual en las últimas semanas y duró lo mismo que la mitad de un partido de fútbol: 45 minutos.

La derrota a domicilio ante el Albacete (2-0) y la pobre imagen ofrecida por un Pucela que hasta la fecha se había mostrado invicto ('Almada invencible', se bromeaba frecuentemente en los Anexos) obligaron a este ejercicio ampliado de introspección colectiva. El Real Valladolid ya sabe lo que es morder el polvo en un inicio de temporada rocoso... hasta el pasado domingo en el Carlos Belmonte. Así que la clave ahora estriba en conocer cómo digerirá el equipo la primera derrota del curso y qué soluciones puede ofrecer Almada para recuperar la versión coriácea anterior. Los jugadores, sentados en un semicírculo durante 45 minutos en torno a técnicos y auxiliares, escucharon con atención, según pudo percibirse desde la lejanía y con la vallas por medio.

La reunión no rebajó ni un ápice las exigencias del técnico uruguayo. En una jornada de sesión doble, la apertura de puertas a las 11:15 de la mañana permitió constatar que hay poca tregua para unos jugadores exprimidos al máximo en sus cargas físicas. La lucha por la titularidad se recrudece para evitar entrenamientos tan extenuantes como el que efectuaron los jugadores con menos minutos ante el Albacete, incluido Amath Ndiaye, que fue suplido en el descanso para dar entrada a Peter Federico. Físico, más físico, trabajo con balón, trabajo físico de nuevo, un intenso partidillo en espacio reducido… Y tras toda la carga anaeróbica con la pelota por medio, aún quedaban por delante 'matadoras' aceleraciones en las series de velocidad. La imagen de los futbolistas retirándose del campo entre jadeos y sin fuerzas prácticamente para hablar resumió otra sesión más a las órdenes de Guillermo Almada. Ante la derrota, reunión y trabajo.

Ampliar El director deportivo del Real Valladolid, Víctor Orta (derecha), charla con Bruno Mazziotti, gerente de fútbol. Alberto Mingueza

Tras más de dos horas de intenso trabajo sobre el césped (y con la sesión vespertina aún pendiente), los más jóvenes aún se sometieron a ejercicios aeróbicos con carreras y más carreras en torno al campo número 2 de los Anexos. Fueron los casos de los canteranos José Luis Aranda, Xavi Moreno, Mario Maroto y Mario Domínguez, comandados por el preparador físico Fran Albert. Aquí tampoco hubo tregua: Domínguez sufrió una pequeña rampa en el gemelo (subida del músculo), pero no abandonó el trabajo y siguió corriendo apoyado en los hombros de dos de sus compañeros. A las 13:40, abandonaron, al fin, los Campos Anexos.

Mientras, los titulares ante el Albacete gozaron de una sesión más benigna, con cargas reducidas. No todos trabajaron en el entrenamiento colectivo: Stanko Juric presenta una fuerte contusión en el pie derecho tras el partido y, tras asistir a la reunión previa, se retiró del césped ayudado por el doctor Alberto López Moreno. Esa fue una de las imágenes de la jornada matinal, a la espera de conocer la evolución del golpe. En cambio, el delantero Jorge Delgado ya se reincorporó al grupo tras superar las molestias físicas que le han apartado de las últimas convocatorias y trabajó con normalidad.

Ampliar Juric se retira tras asistir a la reunión apoyado en el doctor Alberto López Moreno Alberto Mingueza

También pinta bien la semana para Iván San José 'Chuki', para el que se ha fijado una reincorporación paulatina al trabajo con la idea de que pueda estar disponible para el partido del próximo domingo ante la Cultural y Deportiva Leonesa (José Zorrilla, 18:30 horas). Los lesionados Marcos André y Mohamed Jaouab continúan con sus pautas individuales de trabajo y ofrecen buenas sensaciones en sus procesos de recuperación, por lo que comenzarán a ejercitarse estos días sobre el césped, aún con trabajo individualizado. Mario Maroto puede ir ganando gradualmente protagonismo en las sesiones colectivas tras mejorar de las molestias que le impidieron viajar a Albacete. Después de una agotadora mañana de trabajo, aún quedaba otra sesión por la tarde. La receta de Guillermo Almada es clara: trabajo, trabajo y más trabajo para sortear cualquier conato de crisis.