Guillermo Almada (de pie a la derecha) escucha al segundo entrenador, Darwin Quintana, dirigirse a la plantilla del Real Valladolid durante la charla a puerta cerrada este martes en los Campos Anexos. Alberto Mingueza

Reunión a puerta cerrada en los Anexos tras la primera derrota del Real Valladolid

El cuerpo técnico de Guillermo Almada analiza privadamente con los jugadores el estado del equipo blanquivioleta

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Martes, 23 de septiembre 2025, 15:12

La primera cita se había fijado a las 10:30 horas en los Campos Anexos a puerta abierta para público y prensa. Los jugadores accedieron ... al césped minutos antes, pero Guillermo Almada demandó privacidad y las puertas del recinto quedaron cerradas momentáneamente. El técnico del Real Valladolid programó una reunión sobre el campo número 2. Los futbolistas se sentaron en la hierba y atendieron a las exposiciones, tanto de Almada, como del segundo entrenador, Darwin Quintana, que también tomó la palabra para ajusta conceptos. La sesión de análisis se alargó más allá de lo habitual en las últimas semanas y duró lo mismo que la mitad de un partido de fútbol: 45 minutos.

