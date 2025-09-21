Almada: «Ha sido el peor partido... Hay situaciones que no se pueden repetir»

Guillermo Almada tuvo que bajar los decibelios antes de entrar en la sala de prensa del Estadio Carlos Belmonte de Albacete. El técnico blanquivioleta encajó ... la primera derrota oficial como entrenador del Real Valladolid, y su enfado se dejó notar durante casi los 95 minutos que duró el encuentro en la capital albaceteña.

«Claro que estoy disgustado. No me gustó la demostracion que hicimos hoy. Hemos estado muy imprecisos y poco agresivos... En defnitiva, ha sido el peor partido que hicimos en el Campeonato«, comenzó el preparador sudamericano. »Ha habido licencias en algunos sectores que nos costaron el partido«, agregó en relación a las dos pérdidas del equipo que se convirtieron en los tantos del Albacete Balompié.

Almanda quiso mirar hacia el futuro, y no cargar las tintas contra sus jugadores, «a los que hay que apoyar, porque ha sido un mal partido en conjunto». «Nos tienen que dejar enseñanzas», subrayó para enseguida agregar que no le gustó «la falta de solidez» del equipo. «Eso nos hace permeables a las situaciones que te crea el equipo contrario», añadió aludiendo a una falta de contundencia que hasta esta jornada no se había visto en la plantilla.

Aunque el técnico valoró como malas tanto la primera como la segunda parte, sí indicó que el equipo se «enchufó» en el inicio de la segunda mitad, para luego perder la intensidad necesaria tras el primer tanto local. «Nos tiene que aleccionar, hacer autocrítica y tener una enseñanza», agregó. «Hay situaciones que no se pueden repetir a futuro», apostilló.

Pese al enfado, quiso evitar dramatismos por la primera derrota de la temporada. «Obviamente, no le gusta perder a nadie, pero hay que mantener la tranquilidad».

Por último, el entrenador uruguayo analizó el debut de Mathis Lachuer y Arnu en partido oficial. «A Lachuer le falta mucho fútbol, mucha competencia... Viene de no competir desde hace varios meses, desde que terminó el Campeonato de la pasada temporada con el Mirandés, y por su fisionomía necesita más continuidad».

El relación al joven delantero de la cantera, Almada valoró su «entrega y disposición». «Es un jugador joven , y este tipo de partidos son importantes para acompañar su condición», concluyó.