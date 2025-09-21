El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Meseguer se lamenta por un remate fallido de cabeza, con Lizoain doliéndose en el suelo. Carlos Gil-Roig
La crónica

El Real Valladolid pierde en Albacete el partido que debió perder semanas atrás

De nuevo con una mala puesta en escena, el equipo de Almada encaja la primera derrota del campeonato, esta vez sin capacidad de reacción

Luis Miguel de Pablos

Luis Miguel de Pablos

Valladolid

Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:10

Hay derrotas más o menos dolorosas, unas por inesperadas, otras por repentinas, y también las hay que pueden resultar hasta balsámicas si la consecuencia acelera ... ciertos procesos de introspección. La sufrida en Albacete, primera del campeonato, asomó la patita antes, incluso, de producirse. Los manchegos recogieron lo sembrado semanas atrás por un Real Valladolid que, a su desconcierto en la primera parte, sumó por primera vez su nula capacidad de reacción. Si hasta la fecha desde el banquillo se habían encontrado argumentos para voltear situaciones incómodas, esta vez la varita no ofreció soluciones. Tampoco acompañó el físico, fiel aliado en jornadas precedentes, y en esta ocasión fue el Albacete -sin victorias hasta este fin de semana- quien cerró mejor el partido, agarrado a un marcador favorable pero también a una idea mucho más clara de lo que tenía que hacer.

