Juric comanda la salida de los jugadores del Real Valladolid en el partido del 6 de septiembre ante el Real Zaragoza Carlos Gil-Roig
Real Valladolid

Juric o cómo jugar dos partidos con un herida en el pie que acaba en infección grave

El croata estuvo seis días ingresado en el hospital la pasada semana tras sufrir un golpe el 6 de septiembre y es duda ante el Mirandés

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:22

Los deportistas profesionales deben saber lidiar con el dolor. Sucede en múltiples disciplinas y el fútbol no resulta una excepción. Sin embargo, hay casos, en ... apariencia normales, que se van complicando con el paso de los días hasta desembocar en situaciones de riesgo. Es lo que le ha sucedido a Stanko Juric en el Real Valladolid, donde un pisotón derivó en una herida en el pie derecho que no respondió al primer tratamiento antibiótico y acabó requiriendo el ingreso de Juric en el hospital Recoletas Salud Campo Grande durante casi una semana tras extenderse por la pierna.

