Meseguer se lamenta tras fallar un remate de cabeza ante el leonés Rodri Suárez.

Meseguer se lamenta tras fallar un remate de cabeza ante el leonés Rodri Suárez. Rodrigo Jiménez
La Cultural saca los fantasmas de un Pucela de fogueo

El equipo de Almada es incapaz de neutralizar el tempranero gol leonés y encaja la segunda derrota en siete días

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 21:07

De la peor forma y en un derbi de más tensión en la grada que en el campo, el Real Valladolid encajó la segunda derrota ... de la temporada, la segunda seguida y en menos de siete días. El equipo de Guillermo Almada cayó ante la Cultural Deportiva Leonesa, en un partido que terminó con fiesta en la grada visitante y frustración en la local. Frustración, no solo por perder en un derbi de más rivalidad geográfica que futbolística, sino porque certifica que la derrota de Albacete no fue flor de un día, y los fantamas comienzan a aflorar en un equipo que ha olvidado sus supuestas señas de identidad: presión y físico, a falta de juego.

