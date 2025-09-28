Lachuer coge el sitio de Juric en el único cambio del once del Real Valladolid

Secciones
Servicios
Destacamos
VLL
CUL
Valladolid
Domingo, 28 de septiembre 2025, 17:29
17:31
Ya tenemos once del Real Valladolid, con un único cambio como cabía esperar. Lachuer coge el sitio que deja Juric, y acompañará a Meseguer y a Ponceau en el centro del campo
ONCE ▪ 1️⃣1️⃣— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) September 28, 2025
¡En casa y con vosotros, a por los 3 puntos!#RealValladolidCultural #11RVpic.twitter.com/SSYF1OxlmA
Enlace copiado
13:32
El partido lleva etiqueta de derbi autonómico, si bien es una rivalidad efímera sin apenas antecedentes. De hecho, solo una vez se han enfrentado los dos equipos en Primera, tal y como nos cuenta José Miguel Ortega en su Vista Atrás .
Una rivalidad que, sin embargo, sí nació calentita en un partido disputado en el año 1929 que tuvo de todo, incluida la detención del colegiado , tal y como nos ha contado esta semana Arturo Posada.
13:23
Se da la circunstancia, curiosa desde luego, de que el ahora técnico de la Cultural estuvo varios días en los Anexos (cuando se encontraba sin equipo) analizando la forma de trabajar de Almada en el Real Valladolid, con lo cual tiene información de primera mano...
Enlace copiado
13:21
Esa baja de Juric da paso a la titularidad de Lachuer en el centro del campo después de debutar en el Carlos Belmonte hace una semana
Por aquí os dejamos la previa de Juanjo López....
Y por aquí la actualidad de la Cultural y todo lo que va a conllevar el debut de Ziganda en su banquillo...
13:19
La semana también ha venido marcada por la lesión y posterior ingreso en el hospital de Juric a causa de una infección. El croata es baja para el partido de hoy.
13:16
En números, el Real Valladolid es 6º clasificado, con 11 puntos (3 victorias, 2 empates y una sola derrota), mientras que la Cultural ocupa puesto de descenso como penúltimo clasificado (21º), con 4 puntos (1 victoria, 1 empate y 4 derrotas).
13:13
Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del partido que enfrenta al Real Valladolid y la Cultural y Deportiva Leonesa en el estadio Zorrilla. Séptima jornada de liga que supone el debut de Cuco Ziganda en el banquillo de la Cultural tras el cese de Raúl Llona, en una semana que también ha servido de punto de inflexión en Valladolid con esa reunión del cuerpo técnico con los jugadores tras la derrota sufrida en Albacete.
Guillermo Almada
4-2-3-1
Guilherme Sousa Carvalho Fernandes
portero
Iván Alejo
delantero
Pablo Tomeo
defensa
David Torres
defensa
Guille Bueno
defensa
Mathis Lachuer
centrocampista
Víctor Meseguer
centrocampista
Amath Ndiaye
delantero
Julien Ponceau
centrocampista
Stipe Biuk
delantero
Juanmi Latasa
delantero
José Ángel Ziganda
4-3-1-2
Edgar Badia
portero
Víctor García
defensa
Rodri Suárez
defensa
Roger Hinojo
defensa
Juan Larios
defensa
Thiago Ojeda
centrocampista
Javier Fernández Abruñedo
centrocampista
Selu Diallo
centrocampista
Luis Rodríguez Chacón
delantero
Agustín Emanuel Pastoriza Cacabelos
delantero
Rubén Sobrino
delantero
0%
VLL
0%
CUL
|Goles
|Remates a puerta
|Remates fuera
|Remates al palo
|Asistencias
|Faltas cometidas
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.