LaLiga Hypermotion Jornada 7 D28/09 · Árbitro: Álvaro Moreno Aragón

Escudo Real Valladolid Club de Fútbol

Valladolid

18:30h.

Cultural

Escudo Cultural y Deportiva Leonesa
[ALTERNATIVE TEXT]

VLL

[ALTERNATIVE TEXT]

CUL

Lachuer coge el sitio de Juric en el único cambio del once del Real Valladolid

Almada no hace más movimientos ante la Cultural Leonesa y repite con Meseguer y Ponceau de inicio

Minuto a minuto

Luis Miguel de Pablos

Luis Miguel de Pablos

Valladolid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 17:29

17:31

ALINEACIÓN

Ya tenemos once del Real Valladolid, con un único cambio como cabía esperar. Lachuer coge el sitio que deja Juric, y acompañará a Meseguer y a Ponceau en el centro del campo

13:32

El partido lleva etiqueta de derbi autonómico, si bien es una rivalidad efímera sin apenas antecedentes. De hecho, solo una vez se han enfrentado los dos equipos en Primera, tal y como nos cuenta José Miguel Ortega en su Vista Atrás .

Una rivalidad que, sin embargo, sí nació calentita en un partido disputado en el año 1929 que tuvo de todo, incluida la detención del colegiado , tal y como nos ha contado esta semana Arturo Posada.

13:23

La visita de Ziganda a Valladolid...

Se da la circunstancia, curiosa desde luego, de que el ahora técnico de la Cultural estuvo varios días en los Anexos (cuando se encontraba sin equipo) analizando la forma de trabajar de Almada en el Real Valladolid, con lo cual tiene información de primera mano...

13:21

Esa baja de Juric da paso a la titularidad de Lachuer en el centro del campo después de debutar en el Carlos Belmonte hace una semana

Por aquí os dejamos la previa de Juanjo López....

13:19

La semana también ha venido marcada por la lesión y posterior ingreso en el hospital de Juric a causa de una infección. El croata es baja para el partido de hoy.

13:16

En números, el Real Valladolid es 6º clasificado, con 11 puntos (3 victorias, 2 empates y una sola derrota), mientras que la Cultural ocupa puesto de descenso como penúltimo clasificado (21º), con 4 puntos (1 victoria, 1 empate y 4 derrotas).

13:13

Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del partido que enfrenta al Real Valladolid y la Cultural y Deportiva Leonesa en el estadio Zorrilla. Séptima jornada de liga que supone el debut de Cuco Ziganda en el banquillo de la Cultural tras el cese de Raúl Llona, en una semana que también ha servido de punto de inflexión en Valladolid con esa reunión del cuerpo técnico con los jugadores tras la derrota sufrida en Albacete.

Alineación y estadísticas

Guillermo Almada

4-2-3-1

Alineación

Guilherme Sousa Carvalho Fernandes

portero

Iván Alejo

delantero

Pablo Tomeo

defensa

David Torres

defensa

Guille Bueno

defensa

Mathis Lachuer

centrocampista

Víctor Meseguer

centrocampista

Amath Ndiaye

delantero

Julien Ponceau

centrocampista

Stipe Biuk

delantero

Juanmi Latasa

delantero

José Ángel Ziganda

4-3-1-2

Alineación

Edgar Badia

portero

Víctor García

defensa

Rodri Suárez

defensa

Roger Hinojo

defensa

Juan Larios

defensa

Thiago Ojeda

centrocampista

Javier Fernández Abruñedo

centrocampista

Selu Diallo

centrocampista

Luis Rodríguez Chacón

delantero

Agustín Emanuel Pastoriza Cacabelos

delantero

Rubén Sobrino

delantero

Estadísticas

0%

CUL

VLL

0%

CUL

CUL

Goles
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al palo
Asistencias
Faltas cometidas

