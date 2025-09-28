Lachuer coge el sitio de Juric en el único cambio del once del Real Valladolid

13:32

El partido lleva etiqueta de derbi autonómico, si bien es una rivalidad efímera sin apenas antecedentes. De hecho, solo una vez se han enfrentado los dos equipos en Primera, tal y como nos cuenta José Miguel Ortega en su Vista Atrás .

Una rivalidad que, sin embargo, sí nació calentita en un partido disputado en el año 1929 que tuvo de todo, incluida la detención del colegiado , tal y como nos ha contado esta semana Arturo Posada.