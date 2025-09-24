El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Stanko Juric, durante el último partido del Real Valladolid en el Carlos Belmonte ante el Albacete. Carlos Gil-Roig
Real Valladolid

Competición deja sin efecto la tarjeta amarilla que recibió Juric ante el Albacete

El mediocentro croata fue amonestado la pasada jornada tras disputar un balón al que llegó antes que su rival

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:09

ElComité de Competición dio la razón a las alegaciones al acta presentadas por el Real Valladolid y anuló la amarilla que el colegiado Saúl Ais ... Reig mostró a Stanko Juric durante el último partido a domicilio frente al Albacete Balompié. El croata fue amonestado en el minuto 40 del encuentro tras disputar un balón con Riki Rodríguez. Juric llegó antes a la pelota y luego chocó con el futbolista rival. El colegiado determinó en el acta que le mostró la amarilla por «derribar a un contrario de forma temeraria en la disputa del balón».

