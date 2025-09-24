Competición deja sin efecto la tarjeta amarilla que recibió Juric ante el Albacete

Stanko Juric, durante el último partido del Real Valladolid en el Carlos Belmonte ante el Albacete.

Valladolid Miércoles, 24 de septiembre 2025

ElComité de Competición dio la razón a las alegaciones al acta presentadas por el Real Valladolid y anuló la amarilla que el colegiado Saúl Ais ... Reig mostró a Stanko Juric durante el último partido a domicilio frente al Albacete Balompié. El croata fue amonestado en el minuto 40 del encuentro tras disputar un balón con Riki Rodríguez. Juric llegó antes a la pelota y luego chocó con el futbolista rival. El colegiado determinó en el acta que le mostró la amarilla por «derribar a un contrario de forma temeraria en la disputa del balón».

Sin embargo, Competición ha determinado que «las imágenes aportadas por el Real Valladolid Club de Fútbol, S.A.D. permiten concluir que el jugador D. Stanko Juric no derriba al contrario en la disputa del balón» y que, por tanto, «no existe la acción tal cual se consigna en el acta». El comité recuerda que el recurrente debe proporcionar al órgano disciplinario pruebas adecuadas y suficientes para demostrar la existencia de «un error material manifiesto», algo que sí sucede en este caso. Juric se queda, por tanto, con las dos amarillas recibidas en partidos anteriores.

