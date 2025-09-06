El fútbol del Real Valladolid se empobrece en Zaragoza

El Real Valladolid ofrece síntoma de desfondamiento futbolístico y escasez de ideas brillantes sobre el césped. El punto que rescató a domicilio frente al Real ... Zaragoza –gracias a un golazo de Meseguer que enmendó una gran pifia previa del mediocentro– no oculta el atasco táctico que padece el Pucela, un conjunto que ha perdido el viento a favor de las primeras jornadas. El fútbol del equipo empieza a resulta muy pobre, a pesar de que aún no conozca la derrota y siga haciendo acopio de puntos. Guillermo Almada se ciñe a un guion invariable que cada vez ofrece menos réditos, a la espera de que los recién llegados se pongan a tono.

Como estaba previsto, el técnico blanquivioleta repitió el mismo once de las tres jornadas precedentes en el Real Valladolid mientras su homólogo Gabi Fernández rediseñó el dibujo hacia un 4-4-2, con las novedades de Juan Sebastián y Pomares en los laterales, Paulino en la banda derecha del ataque y una doble punta formada por Dani Gómez y el canterano Pau Sans.

Real Zaragoza Adrián Rodríguez; Juan Sebastián, Insúa, Radovanovic (Akouokou, m.8), Pomares (Cuenca, m.76); Paulino (Francho, m.64), Raúl Guti, Saidu, Sebas Moyano (Pinilla, m.83); Dani Gómez (Soberón, m.83) y Pau Sans (Kodro, m.64). 1 - 1 Real Valladolid Guilherme; Iván Alejo (Trilli, m.82), Tomeo, David Torres, Guille Bueno (Garriel, m.82); Juric, Meseguer; Amath (Ponceau, m.82), Chuki (Xavi Moreno, m.94), Biuk; y Latasa (Jorge Delgado, m.45). Goles 1-0 Dani Gómez (m.60). 1-1 Meseguer (m.62)

Árbitro José Antonio Sánchez (comité Andalucía), con Raúl Martín en el VAR. Amonestó a Pau Sans, Insúa, Biuk, Akouokou, Juric, Trilli, Saidu, Garriel y al entrenador del Real Zaragoza, Gabi Fernández.

Otros datos Ibercaja Estadio. 15.601 espectadores

El partido cayó pronto en una fase de espesura de difícil digestión para cualquier aficionado a este deporte, pero antes hubo momentos de preocupación cuando el central Radovanovic recibió un golpe fortuito de Juric y cayó al suelo inconsciente. Tras las atenciones médicas, salió por su propio pie, pero los protocolos por conmoción recomendaron su sustitución en el minuto 8. Ni Real Valladolid ni Real Zaragoza fueron capaces de meter mano al partido durante toda una primera mitad que transcurrió con chispazos, desconexiones y un juego demasiado agreste. Sólo una subida de Tomeo, convertido para el momento en extremo, animó el cotarro ofensivo blanquivioleta. El centro del defensa no llegó en condiciones a Latasa. El 'nueve' blanquivioleta sufrió una torcedura en el tobillo derecho en una acción posterior que le dejó renqueante para el resto de la primera parte antes de su cambio al descanso. En ese tiempo, Latasa se llevó la tunda de golpes habitual de los defensas rivales.

Con Meseguer desaparecido en la medular, Chuki bajó a buscar balones con los que enchufar al Pucela a la corriente. Sin embargo, eso impidió el enlace con Latasa y el Real Valladolid se apagó por dentro, con poca profundidad para enhebrar acciones de peligro real. El fútbol de posesión se le resiste a un Pucela que prefiere vivir de las contras. Saidu sujetó bien el medio del campo local y una internada de Sebas Moyano en el área de Guilherme ofreció algo de alimento a la parroquia zaragocista, pero entre David Torres y un rápido Pablo Tomeo abortaron el peligro. El partido se fue encasquillando por los dos bandos, sin que ningún futbolista lograra marcar diferencias. Iván Alejo sufrió las faltas de un acelerado Pau Sans, incluido un manotazo que volvió a abrir otra herida en el labio del vallisoletano, un futbolista que defiende a su equipo con sangre. El colegiado, que ya había mostrado al atacante una amarilla por un placaje al pucelano, no quiso saber nada de una expulsión local al filo del descanso.

La entrada de Jorge Delgado por el lesionado Latasa cambió la fisonomía del ataque blanquivioleta, aunque muchas veces el Pucela siguió jugando a poner centros al área sin percatarse de que Delgado no ofrece el mismo poderío aéreo para disputar balones. El partido transcurría por los cauces de la grisura cuando Meseguer se confió de mala manera a la hora de sacar el balón. Dani Gómez llegó como una exhalación para desposeerle del esférico y el mediocentro se trastabilló cuando quiso evitar el remate sobre la portería de Guilherme. El 1-0 por una grave pifia amenazó con dinamitar el partido para un Pucela muy romo arriba, pero Meseguer encontró una redención inmediata, con una genialidad en el área para taconear un pase de Biuk que se coló en las mallas de Adrián Rodríguez. En un par de pestañeos, el Real Valladolid devolvió las tablas al marcador y apagó los ardores de un Real Zaragoza pródigo en imprecisiones.

Gabi Fernández removió el banquillo en busca de soluciones arriba, como la entrada del exblanquivioleta Kenan Kodro, recién incorporado al conjunto maño. El atacante merodeó por el área de Guilherme, sin crear un peligro real, más allá de un intento de remate que no cuajó. Fue Cuenca el que más cerca estuvo de lograr el 2-1, tras un disparo que se envenenó tras tocar en David Torres y que obligó a Guilherme a mostrar sus reflejos felinos. En la otra orilla, Jorge Delgado no logró conectar con precisión un centro de Alejo tras un buen taconazo de Meseguer, un jugador que gana enteros conforme se acerca al área rival, al menos en Segunda División.

Almada esperó hasta el minuto 82 para ejecutar un triple cambio en busca de reacción, con la inclusiones de Garriel, Trilli y Ponceu. Sólo el primero se mostró incisivo y probó los guantes de Adrián, en un acción que continuó Juric con un misilazo que silbó por encima del arco rival en la segunda jugada.

El Real Valladolid quiso animarse en los últimos minutos, cuando Pablo Tomeo peinó un envío al área que no encontró portería, pero que causó alguna tiritona al Real Zaragoza. El partido fue languideciendo hasta el pitido final, con un Pucela que ofrece síntomas de atasco táctico y poco fútbol para las primeras expectativas creadas.