Guille Bueno (derecha) trata de controlar la pelota ante el zaragocista Paulino de la Fuente.

Guille Bueno (derecha) trata de controlar la pelota ante el zaragocista Paulino de la Fuente. Carlos Gil-Roig
El fútbol del Real Valladolid se empobrece en Zaragoza

Un gran gol de Meseguer permite al Pucela sacar un punto a domicilio tras una pifia previa del mediocentro en un partido de muy poca calidad

Arturo Posada

Valladolid

Sábado, 6 de septiembre 2025, 21:10

El Real Valladolid ofrece síntoma de desfondamiento futbolístico y escasez de ideas brillantes sobre el césped. El punto que rescató a domicilio frente al Real ... Zaragoza –gracias a un golazo de Meseguer que enmendó una gran pifia previa del mediocentro– no oculta el atasco táctico que padece el Pucela, un conjunto que ha perdido el viento a favor de las primeras jornadas. El fútbol del equipo empieza a resulta muy pobre, a pesar de que aún no conozca la derrota y siga haciendo acopio de puntos. Guillermo Almada se ciñe a un guion invariable que cada vez ofrece menos réditos, a la espera de que los recién llegados se pongan a tono.

