Almada saluda a Gabi antes del encuentro. Carlos Gil-Roig
El técnico

Almada: «No nos deja feliz, merecimos ganar»

El técnico del Real Valladolid se marcha satisfecho «porque los rivales nos siguen generando poco», e insatisfecho por «la falta de volumen futbolístico» en ataque

Luis Miguel de Pablos

Luis Miguel de Pablos

Valladolid

Sábado, 6 de septiembre 2025, 21:00

El punto no dejó satisfecho al técnico del Real Valladolid, que repitió en varias ocasiones en sala de prensa que su equipo mereció ganar. Guillermo ... Almada lamentó una vez más la falta de «volumen de juego» en ataque y se congratuló a su vez por las pocas ocasiones que generan los rivales. «No nos deja feliz [el empate] porque queríamos ganar, pero el Zaragoza nos tapó vías y nos lo hizo difícil. Las sensaciones no van conforme con el esfuerzo y la entrega de los jugadores. Creo que merecimos ganar», señaló de inicio el preparador uruguayo, al que se le preguntó por el error de Meseguer en el tanto maño.

