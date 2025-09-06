Almada: «No nos deja feliz, merecimos ganar»

El punto no dejó satisfecho al técnico del Real Valladolid, que repitió en varias ocasiones en sala de prensa que su equipo mereció ganar. Guillermo ... Almada lamentó una vez más la falta de «volumen de juego» en ataque y se congratuló a su vez por las pocas ocasiones que generan los rivales. «No nos deja feliz [el empate] porque queríamos ganar, pero el Zaragoza nos tapó vías y nos lo hizo difícil. Las sensaciones no van conforme con el esfuerzo y la entrega de los jugadores. Creo que merecimos ganar», señaló de inicio el preparador uruguayo, al que se le preguntó por el error de Meseguer en el tanto maño.

«El gol es algo que le pueda pasar a cualquiera. Todos los que jugamos al fútbol nos erquivocamos en algún momento. Pero tuvimos reacción y encontramos el empate. Y luego tuvimos alguna más que, con más calma, nos pudo dar el triunfo, que creo que merecimos», insistió.

Sobre los cambios, Almada se reafirmó en dar más aire al equipo en el campo por la fatiga que detectó en algunos jugfadores. «Intentamos refrescar de acuerdo a las fuerzas que tengan los jugadores y a veces ponemos en situaciones ofensivas a jugadores de otras características, por eso buscamos con los cambios de Alejo y con Guille. Estaban agotados y por eso quisimos refrescar posición por posición», aseguró.

El equipo le faltó su delantero de referencia tras el descanso por los problemas físicos de Latasa, que deberá pasar pruebas para conocer ael alcance de su lesión. «Quedamos muy conformes con Jorge (Delgado) porque hizo un esfuerzo muy grande y batalló con los defensas, y nos brindó apertura. De 'Lata' vamos a esperar las próximas 24 horas esperando que no sea nada grave, veremos los médicos a ver qué nos dicen», comentó en rueda de prensa, satisfecho el preparador con la evolución que está demostrando el equipo en línea defensiva. «Dentro de las cosas que queremos generar más, también está que no nos generen y creo que nos han generado poco en todos los partidos. Hoy encajamos por un error, sabemos que esa situación se puede dar, pero hay que reforzar cosas y tener más volumen futbolístico adelante, aunque sabemos que es difícil generar más de 6-7 ocasiones», concluyó.