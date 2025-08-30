El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Latasa, vigilado por dos rivales en un córner a favor del Real Valladolid.

Ver 24 fotos
Latasa, vigilado por dos rivales en un córner a favor del Real Valladolid. Alberto Mingueza
La crónica

Al Pucela se le hielan las ideas y los goles

Con Latasa como único referente, y sin minutos para el resto de delanteros, no pasa del empate ante un rival que no había puntuado

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Sábado, 30 de agosto 2025, 21:13

Fin a la racha de victorias. El tres de tres del Real Valladolid se quedó en un deseo en un partido del Pucela en el ... que nunca encontró el camino a la portería del Córdoba, y tampoco hubo alternativas ofensivas en el banquillo, porque Almada no vio opciones para relevar a un Latasa que volvió a jugar todo. No se atrevió con los dos delanteros, una apuesta con la que aterrizó en Zorrilla y que quizá este sábado se echó en falta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una joven al precipitarse de un puente en la autovía y ser arrollada por un coche
  2. 2

    El coche accidentado en el Carrefour de Parquesol cayó desde diez metros
  3. 3

    Alerta por la proliferación de ratas en el Campo Grande: «A mi compañero casi le muerden un dedo»
  4. 4 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  5. 5 Un muerto y dos heridos en un accidente entre una moto y un turismo
  6. 6 Tres heridos al volcar su vehículo de madrugada en el aparcamiento de Carrefour
  7. 7

    Desmantelan la antigua fábrica de KTC a la espera de concretar su futuro
  8. 8

    Roba cepillos de dientes y champús en farmacias para intercambiarlos por droga
  9. 9

    Manuel Carrasco pone a vibrar Medina del Campo ante un público «salvaje»
  10. 10

    La plantilla de Horse rechaza la propuesta de la empresa para el convenio colectivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Al Pucela se le hielan las ideas y los goles