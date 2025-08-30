Al Pucela se le hielan las ideas y los goles

Fin a la racha de victorias. El tres de tres del Real Valladolid se quedó en un deseo en un partido del Pucela en el ... que nunca encontró el camino a la portería del Córdoba, y tampoco hubo alternativas ofensivas en el banquillo, porque Almada no vio opciones para relevar a un Latasa que volvió a jugar todo. No se atrevió con los dos delanteros, una apuesta con la que aterrizó en Zorrilla y que quizá este sábado se echó en falta.

Real Valladolid Guilherme; Alejo (Trilli, min. 69), Guille Bueno (Garri, min. 78), David Torres, Tomeo; Juric; Meseguer (Alani, min. 69), Chuki, Biuk (Xavi Moreno, min. 83); Amath (Ponceau, min. 69); y Latasa. 0 - 0 Córdoba Marín; Vilarrasa, Albarrán, Fomeyem, Sintes; Jacobo, Isma Ruiz, Ortiz, Kevin (Theo, min. 62), Carracedo; y Sergi Guardiola (Fuentes, min. 52). Árbitro: Gorka Etayo (colegio vasco). Amonestó a Kevin Medina y a Isma Ruiz, por el Córdoba; y a Amath, Ponceau y Alejo, por el Real Valladolid.

Goles: 0-1 (min. 64) Jacobo González aprovecha una jugada de tiralineas y bate con una lazamiento ajustado a la izquierda de Guilherme.

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga Hypermotion, disputado en el Estadio José Zorrilla ante 17.846 espectadores.

Como ante el Ceuta, o antre el Castellón, el equipo empezó timorato. Cedió dos balones que permitieron a los andaluces probar su lanzamiento desde fuera del área... Amenazaba el equipo de Iván Ania, con juego de combinación que volvía a econtrar las cosquillas a los de Almada por la banda de Iván Alejo. De nuevo, el canterano estuvo mejor hacia adelante que hacia atrás –algo que asume el técnico–, y que, de momento, ante los rivales que han tenido los blanquivioleta se puede asumir. Veremos ante equipos llamados a pelear con ellos.

Los primeros diez minutos fueron visitantes. El tiempo que tardó Juric en dar cuatro voces. Quizá también –como el resto de aficionados– obnubilados los blanquivioleta por la presentación de su nuevo compañero Mathis Lachuer, que sorprendió a todos saludando desde la grada en el videomarcador.

Será el octavo pasajero del nuevo proyecto, y el centro del campo no está sobrado de alternativas, con un juego más efectivo, sin un dominio claro, pero eso sí, hasta ahora superior a los tres primeros rivales de la Liga. Lachuer y Ponceau están llamados a acompañar a Juric, y darle otro aire a la medular pucelana.

Hasta entonces, el Real Valladolid termina por imponer su juego gracias a una presión afixiante, y a la capacidad de desborde de jugadores como Stipe Biuk. Suyas fueron las mejores jugadas en la primera mitad, tanto en la izquierda –desde dónde inició–, como desde la derecha, donde se intercambió con Amath, que mejoró su imagen con respecto a la de Castellón, pero al que hay que exigirle más en defensa, y más cuando el equipo está en esa faceta de correr y correr y correr; y presionar y presionar; y de robar y robar, para provocar ese fallo que hasta el momento tan bien han rentabilizado los de Almada.

En el choque ante el Córdoba, el principal damnificado fue su portero, que vivió un infierno en Zorrilla. Estuvo dos veces a punto de protagonizar la pifia de la jornada... Y todo por ese trabajo sin pausa de Juanmi Latasa («Latasa y ocho más», alabó y bromeó Gabriel Solares esta misma semana), y el '9' sigue en esa línea de apretar hasta la extenuación. Hasta desesperar, y en esta ocasión le tocó a Fomeyem, que soñará esta noche con el ariete madrileño.

En ese ejército –en el caso de Latasa, de aire y de tierra– está también el propio Alejo. No es lateral. No, no lo es, pero con ese empeño puede llegar a serlo. ¡Menuda batalla tuvo que lidiar con Kevin Medina! Y casi siempre salió victorioso. Cerró la cal de su banda, y trató de prodigarse en ataque, aunque, en sintonía con el resto del equipo, estuvo falto de acierto en ese último pase.

Los pucelanos tardaron en darse cuenta de que la defensa andaluza tenía más huecos a la espalda que Cömert y Cenk juntos la pasada temporada... Dos buenos pases por arriba, primero de Alejo y al filo del descanso de Meseguer, que vio el desmarque de Amath, pudieron desnivelar la balanza; pero todo lo mal que estuvo Carlos Marín con el balón a la hora de sacar de la portería, lo remedió con dos paradas de mérito, que dejaron las tablas al descanso.

La segunda parte arrancó bien. Fue Latasa el que tuvo las dos primeras. Con confianza, el '9' se atrevió a lanzar desde 30 metros para probar al propio Marín. Lo hizo también de cabeza tras un buen pase de Alejo, en una conexión que promete goles esta temporada. Agua y más agua, en una tarde en al que el Pucela tuvo la pólvora mojada. De hecho, con el paso de los minutos, el equipo se encogió... Tanto, que el Córdoba se atrevió a atacar. Se atrevió a tocar y tocar... Una frivolidad al borde del área, con tacón incluida, y con falta de contundencia por parte de Meseguer y Juric, terminó con un lanzamiento a la red de Jacobo González, el mejor de lejos de los visitantes. Pero... Como en Castellón, el VAR revisó la jugada y una mano previa terminó con el sofoco blanquivioleta.

De nuevo a cero, y Almada –que quizá tuvo que reaccionar antes– introdujo aire a la medular con Alani y el esperado Ponceau. Se niveló de nuevo el choque, pero el Pucela siguió sin encontrar el camino a la portería cordobesa.

Estuvo a punto de evitar el empate Iván Garriel, la mejor noticia. Un jugadón 'messiano' del lateral terminó en gol, pero el colegiado lo anuló por fuera de juego de Ponceau. Lo era. No hubo más y tampoco hubo intento por meter más pólvora, con Arnu y Delgado en el banco en un mensaje claro de que no cuentan para Almada y a la espera de qué sucede con Marcos André. Quizá con Lachuer solo no baste.