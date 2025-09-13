El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Latasa celebra el gol marcado de penalti ante el Almería.

Latasa celebra el gol marcado de penalti ante el Almería. Alberto Mingueza
El Real Valladolid se pega un fiestón ante el Almería

Los goles de Marcos André, Latasa y Maroto mandan a la lona al equipo de Rubi, que acaba deprimido en Zorrilla

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Sábado, 13 de septiembre 2025, 23:36

No sin brega, el Real Valladolid acabó pegándose un fiestón final ante la Unión Deportiva Almería, en un duelo de gallos de Segunda que acabó ... teñido de color blanquivioleta. El Pucela supo sobreponerse a todos los contratiempos de un choque repleto de giros para tumbar al equipo de Rubi con un golazo de Marcos André, un penalti convertido sin titubeos por Latasa y la guinda final del tanto de Maroto para acabar de un plumazo con las dudas que creó el 1-1 convertido desde los once metros por Sergio Arribas. El Pucela empieza a brillar con fuerza.

