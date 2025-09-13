El Real Valladolid se pega un fiestón ante el Almería

No sin brega, el Real Valladolid acabó pegándose un fiestón final ante la Unión Deportiva Almería, en un duelo de gallos de Segunda que acabó ... teñido de color blanquivioleta. El Pucela supo sobreponerse a todos los contratiempos de un choque repleto de giros para tumbar al equipo de Rubi con un golazo de Marcos André, un penalti convertido sin titubeos por Latasa y la guinda final del tanto de Maroto para acabar de un plumazo con las dudas que creó el 1-1 convertido desde los once metros por Sergio Arribas. El Pucela empieza a brillar con fuerza.

Almada ejecutó los cambios previstos por obligación. Un intermitente Julien Ponceau apareció en la mediapunta para relevar al lesionado Chuki y Marcos André ejerció como 'nueve', con Juanmi Latasa aún renqueante de su esguince de tobillo y con protagonismo al final. En el Almería, Rubi retocó la línea defensiva, con las entradas del lateral Chirino y el central Nelson Monte en lugar de Marcos Luna e Idrissu Baba. Dzodic suplió al sancionado Lopy en la medular.

Real Valladolid CF Guilherme; Iván Alejo (Trillo, m.74), Tomeo, David Torres; Guille Bueno; Juric, Meseguer (Alani, m.83); Amath (Peter Federico, m.60), Ponceau (Maroto, m.83), Biuk; y Marcos André (Latasa, m.74). 3 - 1 UD Almería Andrés Fernández; Chirino (Marcos Luna, m.72), Nelson Monte (Aridane, m.78), Bonini, Álex Muñoz; Gui (Horta, m.45), Dzodic; Embarba (Arnau, m.63), Arribas, Nico Melamed; y Leo Baptistao (Thalys, m.72). Goles 1-0 Marcos André (m.20). 1-1 Arribas, de penalti (m.72). 2-1 Latasa, de penalti (m.90).3-1 Maroto (m.98)

Árbitro Dámaso Arcediano (comité Castilla-La Mancha), con José Antonio López en el VAR. Amonestó a Guilherme, Nelson Monte, Gui, Alejo, Baptistao, Meseguer, Peter Federico, Bonini, Dzodic, Latasa y al entrenador del Real Valladolid, Guillermo Almada.

Otros datos Estadio José Zorrilla. 16.345 espectadores.

El Real Valladolid salió al partido un tanto apolillado, con más desajustes de los habituales ante un Almería con ganas de desquitarse tras la última derrota ante el Racing. El equipo de Rubi encontró pronto algunos boquetes en la zaga blanquivioleta y Leo Baptistao amenazó con un cabezazo entre Tomeo y Torres que constató los primeros agujeros. Los mares parecieron abrirse para el Almería cuando Embarba relampagueó en una gran acción que dejó a Nico Melamed ante Guilherme. El portero le derribó y el colegiado señaló el punto de penalti. El Pucela hacia agua atrás y la pena máxima pareció ensombrecerlo todo... hasta que apareció Guilherme ataviado con la capa de héroe para detener el lanzamiento de Embarba con un guante de granito e insuflar el primer gran chute de energía a Zorrilla.

ElReal Valladolid sólo se desplegaba en acciones contadas, pero una diablura de Biuk acabó con un centro desviado por Chirino que cazó de manera improbable Marcos André, con un contorneo en el aire, para anotar el 1-0. Fue un golazo de delantero centro con el colmillo goteante que carcomió al Almería. La depresión visitante se agudizó cuando el VAR avisó al árbitro para que anulase el 1-1, obra del central Bonini tras una falta botada por Arribas mal defendida por la zaga local y la colaboración de los guantes algo oleaginosos de Guilherme. El videoarbitreje detectó un fuera de juego milimétrico del central y el tanto del Almería se marchó al limbo para alivio del portero del Pucela y la parroquia local. El equipo de Rubi se vio superado por los acontecimientos ante un Real Valladolid que encontró la manera de aguantar las acometidas visitantes, con Arribas, Embarba y Baptistao buscando infructuosamente las cosquillas en zona atacante. El Pucela se estiró antes del descanso y Amath se entretuvo demasiado en una irrupción en el área. Nelson Monte cabeceó fuera tras una falta peligrosa.

Salió con más brío el Real Valladolid en una segunda parte en la que empotró por minutos al Almería contra la portería de Andrés Fernández. Con Iván Alejo convertido en un titán por la banda derecha, el cuadro de Almada ofreció minutos de muchos quilates para deleite de un Zorrilla vibrante y con ganas de arropar a sus muchachos. Los robos del desencadenado Real Valladolid maniataron a un Almería superado con el paso de los minutos, en un ejercicio de dominio local.La entrada de un enérgico Peter Federico por Amath Ndiaye mantuvo la llama en la banda derecha del ataque con Rubi buscando afanosamente soluciones tácticas para equilibrar la contienda.

El Real Valladolid empezó a perder fuelle ante el empuje visitante y Meseguer arrolló a Álex Muñoz en el segundo penalti en contra de los blanquivioleta. Arribas no perdonó esta vez, aunque Guilherme adivinó la intención del lanzador. Con el 1-1, el encuentro entró en una fase de incertidumbre y el Almería quiso dar la puntilla con un disparo de Arnau que se estrelló en el larguero de Guilherme. Latasa olisqueó el gol en la otra orilla, pero Andrés Fernández desbarató la ocasión. Una internada de Biuk acabó con un disparo a la madera de Maroto... y una mano previa de Bonini. El VAR avisó y Latasa descerrajó el 2-1 desde el punto de penalti. Con el Almería desesperado, Maroto anotó el 3-1 final con la involuntaria colaboración de Aridane. La fiesta se disparó a lo grande y el Pucela resplandeció.