Cocca ensaya con «bloques de fútbol» para encontrar el mejor acomodo a los fichajes

Diego Cocca trabaja contrarreloj para encontrar el mejor acomodo a los nuevos fichajes invernales. Las llegadas de Antonio Candela, Joseph Aidoo, Adam Aznou, Tamás Nikitscher ... y Florian Grillitsch aumentan las posibilidades tácticas del entrenador del Real Valladolid y Cocca subraya que se trata de «maximizar el tiempo». La semana 'larga' de entrenamientos ha permitido al técnico argentino plantear «bloques de fútbol» para terminar de «conocer bien» a los recién incorporados y ver «dónde se sienten más cómodos». No se trata sólo de demarcaciones concretas, sino de diferentes «sistemas» y «variantes» que sirvan para fomentar «una competitividad interna». Con cinco potenciales caras nuevas sobre el césped, el Pucela dispone de la posibilidad de renovar la mitad de los jugadores de campo en el mismo once.

En cualquier caso, Diego Cocca se enfrenta a varios desafíos técnico-tácticos este domingo frente al Sevilla (José Zorrilla, 16:15 horas). El lateral izquierdo continúa siendo un problema porque en el fallido choque ante el Rayo el técnico apostó por reconvertir a un central como David Torres para ocupar ese flanco y el debut del 'especialista' Adam Aznou en la segunda parte dejó muchas dudas (Jorge de Frutos le superó sin problemas en el centro que generó el gol de la victoria para el Rayo). Cocca no suelta prenda sobre qué hará ante el conjunto hispalense, aunque explica que ha probado «diferentes situaciones» ya que su trabajo pasa por que «el once que salte a la cancha sepa lo que tiene que hacer, lo que se va a encontrar y cómo resolverlo».

La expectativa genérica tiene que ver con una mejora colectiva gracias los cinco nuevos jugadores que sirva para disponer de «más herramientas, más soluciones» y aumente la competitividad del equipo. «Estamos en ese camino. Había jugadores que no venían con continuidad futbolística y los metimos a entrenar y a trabajar para ponerse a la par del equipo y están listos para ayudarnos». Uno de esos casos es el de Joseph Aidoo, titular la pasada jornada en Vallecas después de 16 meses sin jugar un partido completo en Liga.

La semana larga ha servido a Diego Cocca para ir disipando algunas dudas. Javi Sánchez pidió el cambio ante el Rayo por molestias y Anuar acabó el partido con un golpe que fue empeorando con el paso de los días. Sin embargo, los nueve días entre la jornada pasada y la de este domingo ha servido para «recuperarlos» y, en principio, el entrenador blanquivioleta podrá contar con ellos, lo que facilita la confección del eje defensivo y las bandas ofensivas.

El técnico del Real Valladolid explicó por qué no empleó dos delanteros cuando se vio en desventaja ante el Rayo. El problema en Vallecas pasaba por la generación de juego. «Y, si no hay generación de juego, por mucho que ponga dos delanteros no les va a llegar la pelota. Lo que estamos tratando de construir no es un equipo que sólo tire pelotazos a los dos delanteros a ver qué pasa, sino que genere un poco más de juego. Entró Florian [Grillitsch y dio un pase de gol, que lamentablemente no pudimos concretar», subrayó Cocca. El mediocentro austriaco está llamado a tener un papel relevante desde la medular en esa idea de obtener más fluidez en la circulación con vistas a llegar al área rival.

Cocca repasó algunas situaciones particulares, como la de Robert Kenedy, que sigue fuera de las convocatorias por decisión técnica (Darwin Machis volvió a jugar ante el Rayo, una vez cerrado el mercado y la posibilidad de buscarle una salida). «Robert Kenedy es un jugador al que vimos entrenar y los partidos que le tocó disputar. Viene con muchas lesiones y no tuvo continuidad. Le dijimos que no estaba en los planes para ver si tenía la posibilidad de salir. Está dentro del plantel, pero no está en los planes. Si hay jugadores no convocados es porque vemos a otros mejor que ellos. Son decisiones», zanjó.

Diego Cocca también se refirió a la intención de Raúl Moro de volver lo antes posible al equipo tras la fractura de clavícula de la que se recupera. «Hoy se metió en un bloquecito de fútbol ya y tiene muchas ganas. Los plazos pueden adelantarse, pero yo me guío lógicamente por la parte técnico. El jugador tiene muchas ganas y la semana que viene ya estará con nosotros».

El divorcio entre Luis Pérez y la afición blanquivioleta así como la falta de gol de Juanmi Latasa (que puede tener su momento ante el Sevilla por la sanción de Marcos André) aparecieron en forma de preguntas en la sala de prensa de Zorrilla. Cocca apuntó que él habla «permanentemente» con los jugadores para ver «cómo están y cómo se sienten» y las cosas que se hacen bien y mal. «Hay un montón de problemas, miles de problemas. Tratamos de dar soluciones, resolverlos y que todos estemos en el mismo camino. Ese es el mensaje que damos a los jugadores y esperamos que sigan caminando por nuestro lado».

Sobre el Sevilla, Cocca concedió que es un «rival difícil como todos», pero recalcó que confía en lograr «un plus» gracias al aliento de la afición blanquivioleta en Zorrilla. «Cuando la gente nos apoya, el equipo se entrega. Ojalá podamos tener esa sinergia que necesitamos y sacar un buen resultado». En el plano táctico, Cocca ve al Sevilla «como un equipo que presiona alta, aunque juegue de visitante, con dos extremos muy peligrosos». «Tiene poderío físico, sobre todo en la parte defensiva, porque juegan en la mitad de cancha. Nosotros debemos ser inteligentes y saber que nos vamos a encontrar con eso. Sabemos que será un partido difícil, pero debemos aguantar en los momentos que no lo hagamos bien para que no se vea reflejado en el marcador y aprovechar cuando lo hagamos bien. Eso es lo que más le cuesta al equipo y lo que tratamos de mejorar y trabajar día a día».