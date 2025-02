Luis Pérez y su situación en el Real Valladolid: «Recibo insultos de mi propia afición»

Juan J. López Valladolid Sábado, 8 de febrero 2025, 17:36 Comenta Compartir

La situación del Real Valladolid no invita a evitar problemas extradeportivos o que el día a día sea una balsa de aceite para futbolistas, cuerpo técnico y directiva de la entidad.

Uno de los jugadores con más bagaje en el vestuario blanquivioleta es Luis Pérez, aunque es sabido que no el jugador no cuenta con la aprobación de una parte de la afición, con más de un enfrentamiento sobre el césped.

"Recibo insultos de mi propia afición, cuando lo único que quiero es lo mismo que ellos, no es de agrado"



«Es una situación muy jodida, estamos mentalizados. Hemos seguido compactos tras el 1-0 y hemos podido empatar. Podríamos haber sacado al menos un punto. El míster nos dice de estar todos juntos, de creer y hay que tirar de épica. Nada en el fútbol es imposible, seguiremos trabajando y dándolo todo», comenzó diciendo el lateral.

Al ser preguntado por la relación con la afición y en concreto con la Grada de Animación de Zorrilla, el andaluz fue contundente. «No voy a meter en el saco a todo el mundo, porque quiero mucho a la gente y también me siento muy querido, pero esa minoría…», se arrancó el lateral.

«A peor no puedo ir en ese aspecto, así que me da igual decirlo alto y claro: recibo insultos de mi propia afición cuando lo único que quiero es lo mismo que ellos, la salvación y trabajar como el que más. Voy a seguir haciéndolo, pero no es de agrado», añadió a DAZN.

