La afición del Real Valladolid contesta a Luis Pérez: «Es una vergüenza que sea capitán»

Ni una semana tranquila. Si en lo deportivo el Real Valladolid está muy lejos de vivir con calma, el contexto tampoco ayuda. Las declaraciones de Luis Pérez en el post partido del pasado viernes en Vallecas siguen coleando entre los aficionados.

Las palabras del ... jugador, que finalizó el choque con el brazalete de capitán, no han gustado ni en la Federación de Peñas del Real Valladolid, ni en el Fondo Norte 1928, al que parece ser que Luis Pérez dirigía el mensaje que lanzó en los micrófonos de DAZN.

«Me insulta mi propia afición», reflejó contrariado tras ser preguntado por la situación del equipo. «Yo solo quiero salvarme como ellos», añadió de inmediato, en un mensaje que lejos de valorar otra derrota se fue «a lo personal», como incidió el jugador.

Las palabras han tenido su respuesta por parte de la Federación de Peñas del Real Valladolid, que lanzó un mensaje sin querer personalizar en Luis Pérez, pero en clara alusión al discurso del lateral. «La realidad es que los »malos« (la afición), son quienes estarán aquí la temporada que viene sea cual sea la categoría», reflejaron en la red social X, antes Twitter.

Tampoco se hizo esperar la réplica de Fondo Norte 1928, con un comunicado mucho más duro, en el que se le recordó al defensa andaluz sus «continuas faltas de respeto». «Tú te has reído de forma reiterada en las redes sociales, tú has insultado a aficionados, tú te has encarado y has hecho gestos soeces a tu propia afición, así que precisamente tú eres el menos indicado para hablar, y de aquí a final de temporada lo único que puedes decir es PERDÓN por lo que estás haciendo cada día».

Luis Pérez finaliza contrato este 2025. Es uno de los futbolistas que más tiempo lleva en Zorrilla, ya que llegó en la temporada 2020-2021, en un verano en el que llegó junto a Javi Sánchez. Renovó en 2022 hasta este mes de junio. Salvo cambio de última hora, desde el Real Valladolid se da por cerrada la etapa del lateral en el club, algo que tampoco se ve con malos ojos desde el entorno del futbolista.