Un debut sin tregua para Joseph Aidoo

Joseph Aidoo ha llegado al Real Valladolid para tener un impacto rápido. El central ghanés vio desde el banquillo la goleada recibida a manos del Villarreal (5-1) sólo dos días después de anunciarse su fichaje, pero ya jugó como titular en el duelo del pasado viernes frente al Rayo en Vallecas (derrota blanquivioleta por 1-0). Aidoo no sólo se asomó al once de Diego Cocca sino que jugó el partido en su totalidad para disipar algunas dudas sobre su estado físico. El defensa no completaba un partido liguero desde el 2 de octubre de 2023, cuando disputó con el Celta el choque ante la UD Las Palmas de la octava jornada en el pasado curso. Entonces, el parón liguero resultó funesto para él porque Aidoo se rompió el tendón de Aquiles el 15 de octubre de ese año en un amistoso con la selección de Ghana ante México. El central se perdió el resto de la campaña y recibió el alta médica el pasado mes de junio con la idea de afrontar la temporada en curso.

Aidoo volvió a jugar con el Celta el pasado 15 de septiembre, precisamente contra el Real Valladolid, club en el que ahora está cedido. En el minuto 88 entró por Javi Rodríguez, que había recibido un golpe, y Balaídos le recibió con una gran ovación tras su larguísimo periodo de inactividad. El primer balón que tocó (un pase exitoso junto a la línea de cal) también fue celebrado por la parroquia celeste. Las estadísticas le contabilizan sólo un minuto en ese encuentro, aunque lo cierto es que jugó casi nueve (incluidos los siete del tiempo añadido). En ese lapso, Aidoo no se desentonó (la grada le volvió a aplaudir en una pugna con Iván Sánchez tras una incorporación arriba) y el Celta aún tuvo tiempo de redondear su victoria ante el Pucela por 3-1 con un gol de Anastasios Douvikas. El futbolista ghanés acabó con una gran sonrisa sobre el césped vigués y no sólo por la victoria del Celta. Por fin, había vuelto a competir.

Sin embargo, Aidoo ya no volvió a intervenir en Liga con el equipo gallego. Entró en nueve convocatorias ligueras más, pero Claudio Giráldez no le concedió un solo minuto al entender que el ghanés arrastraba secuelas mentales derivadas la lesión (falta de confianza, miedo a romperse de nuevo) que le impedían rendir de manera satisfactoria. Aidoo sólo pudo adquirir algo de ritmo competitivo en la Copa del Rey, aunque ante rivales de inferior categoría: fue titular y jugó íntegro el partido ante el San Pedro (División de Honor, sexta categoría) y 71 minutos frente al Salamanca UDS (Tercera Federación, quinta categoría).

La marcha unilateral de Juma Bah obligó de manera definitiva al Real Valladolid a incorporar a un central de «jerarquía», en palabras del director deportivo blanquivioleta, Domingo Catoira. El Pucela ha cruzado los dedos con esta operación con la esperanza de disponer de la mejor versión del mejor Aidoo, tanto a nivel físico como futbolístico, y frenar la incontenible hemorragia defensiva. Al Celta le interesaba que Aidoo superase sus temores con minutos en otro club de Primera División.

Diego Cocca no ha tardado en incluirlo en el once del Real Valladolid. El entrenador blanquivioleta habló con él antes de que se concretara su fichaje en forma de cesión y obtuvo de Aidoo el compromiso de que iba a «dar lo máximo» para el complicado objetivo de la permanencia. Ocho días más tarde de su llegada a Zorrilla, Joseph Aidoo (o Pepiño, como le apodan cariñosamente en Vigo) volvió a ser titular y completó los 90 minutos en un partido de Liga.

En su vuelta a la competición en Primera, Aidoo tocó 52 balones ante el Rayo, con 27 pases precisos de un total de 47 (57% de acierto). Despejó tres centros rivales e interceptó un envío rayista. Ganó el único duelo a ras de césped que disputó y una de las dos pugnas aéreas en las que intervino. Intentó sacar el balón en largo en 16 ocasiones, aunque sólo tres de esos envíos fueron exitosos. En la acción del gol del Rayo, saltó para tratar de alcanzar el centro de Jorge de Frutos, pero el balón pasó por encima de su cabeza para que Álvaro García batiese a Karl Hein (Antonio Candela marcaba a Álvaro ya que Aidoo andaba pendiente del posible remate de Sergi Guardiola).

El central ghanés no pudo celebrar con puntos su debut como jugador del Real Valladolid, pero volvió a disputar un partido íntegro en Primera División. El objetivo es que esos 90 minutos con la camiseta del Pucela le sirvan para recuperar la confianza dañada tras el largo periodo de inactividad por la rotura del tendón de Aquiles. Aidoo apunta a titular de nuevo este domingo frente al Sevilla (José Zorrilla, 16:15 horas) y, si logra volver a su mejor versión, el Real Valladolid contará con una pieza muy importante atrás para tratar de frenar su sangría goleadora y mantenerse vivo en la pelea por la salvación.

