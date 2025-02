El reto compartido de Aidoo, Grillitsch, Candela y Aznou en el Real Valladolid

Uno. Dos. Tres. Y cuatro.

Joseph Aidoo, Florian Grillitsch, Antonio Candela y Adam Aznou desfilaron este miércoles de manera consecutiva por la sala de prensa de Zorrilla para completar cuatro presentaciones oficiales. A pesar de que comparecieron de manera individual, todos ellos quedaron unidos por ... un mensaje común: aunar esfuerzos en la lucha del Real Valladolid por la salvación, más allá de sus retos personales.

«Estoy aquí para ayudar con la situación y que, al final, todos seamos felices», declaró el central Joseph Aidoo, cedido por el Celta de Vigo.

«Creo que puedo aportar mucha experiencia y ayudar al equipo a permanecer en Primera. Ese es el objetivo, la meta. No se trata de mí, sino del club, del equipo y también de los aficionados para intentar lograrlo», apuntó el austriaco Florian Grillitsch, a préstamo desde el Hoffenheim alemán.

«Yo quiero mejorar en esta competición, una de las más importantes de Europa, aunque diferente a la italiana. Quiero contribuir para un objetivo que no es imposible, sino que se puede lograr», deslizó el lateral italiano Antonio Candela, cedido por el Venezia.

«Espero sumar experiencias y tener minutos, pero, sobre todo, mi objetivo pasa por ayudar al equipo en la permanencia. Es lo único que tengo en la cabeza: pelear por la salvación», recalcó Adam Aznou, el lateral izquierdo propiedad del Bayern de Múnich que vestirá como blanquivioleta hasta final de curso.

Todos ellos buscan una progresión personal en Valladolid que redunde en los objetivos colectivos. Para ello, tendrán que mostrar sus mejores versiones. Aidoo aún debe adquirir ritmo competitivo después de recuperarse de rotura en el tendón de Aquiles que ha frenado su carrera desde el mes de octubre de 2023. «Ahora estoy bien, con conciencia, con fuerza, con todo. Tengo fuerza y ánimo», apuntó el central, que recordó su amistad con el exblanquivioleta Mohammed Salisu. «Yo ya conocía el Real Valladolid. Cuando él estaba aquí hablábamos del club», recordó con una sonrisa en referencia a su compatriota.

En el medio austriaco Florian Grillitsch hay depositadas muchas esperanzas para que ayude a «dar mucha circulación» al balón, como apuntó el director deportivo del Real Valladolid, Domingo Catoira. El experimentado centrocampista no dudó en aceptar la propuesta blanquivioleta ya que no le asusta el reto de luchar por salir de una situación muy delicada. «Al final, el fútbol es un juego y debemos quitar presión. Se trata de ganar partidos, mejorar y conseguir el objetivo. Normalmente, juego como mediocentro, pero también puedo hacerlo como central. Soy bastante bueno atrás para anticipar los pases». Además, Grillitsch explicó que no había hablado mucho con el entrenador, Diego Cocca, por la barrera idiomática. «Al final, el lenguaje acabará siendo el fútbol». El austriaco explicó que «quizá» no esté al «cien por cien», pero sí «a un buen nivel» tras sufrir una lesión en noviembre y perder su puesto en el Hoffenheim. «Tuve mucha ofertas, pero las rechacé porque sólo quería jugar en LaLiga con el Real Valladolid».

Antonio Candela tiene «sensaciones óptimas» tras los primeros entrenamientos. «La organización y la estructura de este club son magníficas. Aquí te sientes realmente un jugador. Vengo a dar el máximo», apuntó el italiano, que recordó que en el Venezia ha vivido «una situación similar» en la lucha por salvarse.

La llegada de Adam Aznou permite al Real Valladolid contar, por fin, con un lateral de perfil zurdo. «Tendré que pelear por el puesto y entrenar duro. Nada se regala. Estoy tranquilo y creo que lo haré bien», apuntó el carrilero hispano-marroquí, seguro de sus posibilidades. «Claro que tengo personalidad. Con 18 años no es fácil saltar al terreno de juego, si no tienes personalidad, te van a comer. Tengo regate, soy ofensivo y me gusta defender. Aquí aprenderé a sufrir».