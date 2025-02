Catoira apunta que los ingresos del mercado invernal tendrán «impacto real» la próxima campaña

El traspaso de Lucas Rosa al Ajax de Ámsterdam no se debió a una necesidad económica del Real Valladolid sino al interés de todas las partes implicadas. Así lo explicó este miércoles Domingo Catoira, director deportivo del club blanquivioleta, en su comparecencia para hacer balance ... del mercado invernal. Catoira detalló que el Real Valladolid recibió la «propuesta» del Ajax una semana antes del cierre, en un contexto en el que tanto el jugador como «su entorno» habían manifestado su decisión de ser vendido y no ampliar su vinculación con el Pucela, fijada hasta 2026.

«Estábamos a un año y medio del final de contrato y valoramos toda la situación. Llegó una oferta positiva faltando un día de mercado y las tres partes estábamos de acuerdo. Valoramos la parte deportiva y qué supondría si rechazábamos una oferta que para el jugador era importante a nivel personal. A nivel económico, se consigue una plusvalía muy importante de un jugador no canterano, pero que ha salido de los Anexos», detalló el director deportivo, quien admitió que la venta «no era necesaria», pero acabó ejecutándose al tratarse de «una situación diferente». «Es un jugador con un año y medio de contrato que no iba a ampliar. Podíamos venderlo bien ahora o bien en junio. Entendimos que la operación era buena».

Domingo Catoira explicó que el dinero obtenido por las ventas de Kike Pérez al Venezia (en torno al millón de euros), Lucas Rosa al Ajax (entre 2,5 y 3 millones) y la salida de Juma Bah al ejecutar su cláusula (6 millones de euros) sirven para cubrir el límite de ventas comprometido por el club con LaLiga, pero no podían ser empleados en su integrisad este curso. «No puedes utilizarlo todo en el mercado para hacer nuevas incorporaciones, sino que el impacto real lo tendrá en la temporada que viene».

El dinero que el Real Valladolid recibirá por estos jugadores contrasta con el desembolso efectuado por el club en el mercado invernal: de los cinco nuevos fichajes, cuatro llegan cedidos y sólo se ha pagado dinero por Tamás Nikitscher (algo menos de un millón de euros). Catoira entiende que no se ha producido una descapitalización del Real Valladolid porque «en algún momento se incorporarán otros jugadores en propiedad que se revalorizarán y serán vendidos», ya que ese «es el ciclo natural del fútbol».

El director deportivo insistió en que «una parte» de los traspasos efectuados ahora «van a compensar el grado de ventas» comprometido con LaLiga. «Esas ventas tienen que ser de beneficio neto y no te van a impactar cien por cien. No tiene que ver con la regla del 1:1 sino con el impacto que va tener en la temporada que viene, en este caso de los beneficios obtenidos. Al estar en la regla 1:1, las cantidades que te ahorras de jugadores que salen la puedes utilizar para incorporar a otros. No tiene nada que ver con la cifra de ventas. Eso impactará el año que viene. No se ha utilizado todo»

Domingo Catoira defendió que el Real Valladolid «ha usado todos los recursos a su disposición» en el recién concluido mercado invernal, con las ventas y salidas de jugadores, «ya sea en modo cesión o modo rescisión» para acometer nuevas incorporaciones. «No íbamos a traer jugadores por traer y meter más en plantilla». Además, indicó que no se ejecutó unilateralmente la rescisión de los contratos de jugadores con fichas muy altas, como Darwin Machis y Robert Kenedy, porque LaLiga quitaría esta misma campaña «el montante total» de las cantidades pendientes por contrato por lo que el Real Valladolid no podría acudir al mercado.

El director deportivo apuntó que se planteó la opción de recuperar a Stipe Biuk, cedido en el Hajduk Split, ya que se buscaba reforzar la posición de extremo, pero se valoró que siguiera en el club croata porque era «más positivo» para su desarrollo «tanto a nivel futbolístico como emocional» para el propio jugador.

Catoira admitió que «la plantilla sigue siendo larga», situación motivada porque «hay una serie de jugadores que no han salido», aunque el club quería desprenderse de ellos (casos de Robert Kenedy, Darwin Machis, Amath Ndiaye y Cenk Özkacar). Por otro lado, el director deportivo recalcó que hay «15 o 16 jugadores con contrato en vigor» y por eso considera que el club «no se está descapitalizando en ningún caso».

La llegada como cedidos de Antonio Candela y Adam Aznou sirve para ampliar opciones en los laterales, aunque Aznou está llamado a ser titular de manera inmediata tras el traspaso de Lucas Rosa. «Aznou nos da el nivel, por más que tenga juventud o le falte experiencia fuera de Alemania. Ya ha debutado con la selección absoluta de Marruecos y eso quiere decir algo. Además, tiene mucha personalidad. Es un perfil diferente para la banda izquierda. No íbamos tampoco a doblar laterales, aunque sí lo tenemos doblado con Raúl Chasco. Nos gusta trabajar con tres laterales para dos puestos, más un chico de la cantera y es lo que hemos mantenido, simplemente cambiando el perfil y pensando en la versatilidad de otros jugadores, como David Torres que ya ha jugado ahí, o Candela, que puede ocupar dos o tres puestos en la fase defensiva».

Catoira insistió en su comparecencia que el entrenador del Real Valladolid, Diego Cocca, «nunca ha comentado» nada internamente sobre una posible dimisión si no llegaban los refuerzos deseados. Además, subrayó que la intención del club pasaba por no vender a Raúl Moro en este mercado y que aún llegaron propuestas tras la lesión «atípica» del extremo (fractura de clavícula), pero el Real Valladolid «entendió que no iba a entrar en una posible venta de Raúl Moro» y esa fue «la decisión» final.

Catora detalló que hubo opciones para la salida de Cenk Özkacar de acuerdo con el jugador, pero «finalmente se cayó una de las operaciones abiertas y no se produjo». «No creo que fuera como motivo de la lesión, ya que es de pequeña importancia y en ocho o diez días seguramente estará disponible».

Por último, el director deportivo del Real Valladolid fue preguntado por su propio contrato, que expira el próximo 30 de junio de 2025. «No he pensado nada ni el club me ha transmitido nada. No creo que sea el momento para eso. Ya lo he comentado en alguna otra ocasión: no estamos para situaciones individuales, sino para situaciones colectivas. Ha acabado el mercado de enero y debemos afrontar lo que nos queda para competir por la permanencia. A pesar de la dificultad y de la distancia, creo que lo podemos lograr, porque esta liga es compleja y va a haber equipos que todavía lo van a pasar mal. Si nosotros somos capaces de recomponernos y ser competitivos, algo que nos ha costado, vamos a tener opción de pelear la salvación. Y ya habrá momento para hablar de temas individuales».