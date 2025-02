Latasa juega su particular final

Juan J. López Valladolid Miércoles, 12 de febrero 2025, 22:01 | Actualizado 22:07h. Comenta Compartir

La baja de Marcos André por acumulación de tarjetas amarillas abre el cásting del '9' en el Real Valladolid para el encuentro del domingo ante el Sevilla FC (16:15 horas).

El mejor colocado para suplir al atacante brasileño, titular indiscutible en la delantera desde la llegada de Diego Cocca, es Juanmi Latasa, como acredita que haya sido su reemplazo cuando André es sustituido en la recta final de los encuentros, y tal y como sucedió el pasado viernes en Vallecas.

Latasa parte con ventaja con respecto a Mamadou Sylla y Arnu para esta posición, pero la prueba sevillista se antoja fundamental para el atacante madrileño, que ha ido perdiendo protagonismo en el equipo, hasta el punto de quedarse sin jugar en más de un encuentro.

Sin embargo, Cocca ha dado pistas sobre sus preferencia. El '14' blanquivioleta dispuso de veinte minutos en el encuentro jugador en La Cerámica, en Villarreal; y tuvo poco más de cuarto de hora ante el Rayo Vallecano. En el choque en tierras castellonenses, Latasa apenas tocó el balón, con un equipo alicaído, en el que el caldo de cultivo no era el mejor, con el Submarino amarillo en busca de la goleada, y sin balón en el caso de los pucelanos.

En Madrid, el canterano del Real Madrid sí tuvo más protagonismo, y llegó a disfrutar de la mejor ocasión del partido para el Real Valladolid, cuando tras una cabalgada de Anuar el balón le cayó justo delante del portero rayista para elegir donde colocarla. Erró y la lanzó fuera para frustración de todos.

De los problemas de inscripción a los del gol

El fichaje de Juanmi Latasa el pasado verano se anunció como una de las grandes apuestas del club para el próximo lustro. El ex del Getafe firmó por el Real Valladolid hasta 2029, y aunque las cuentas de su traspaso no son públicas, el director deportivo del Pucela, Domingo Catoira, habló del «posible fichaje más caro» de la historia del club, lo que le sitúa en un traspaso de entre cuatro y cinco millones de euros.

Esa mochila, como ya sucediera con un futbolista en una situación muy similar, Alberto Bueno, en su día y casi hace una década, parece «bloquear» al futbolista, tal y como señalan desde su entorno.

El futbolista tampoco tuvo un aterrizaje sencillo en Zorrilla. Llegó con la vitola de delantero ilusionante –como pasó con Bueno, canterano con trayectoria del Real Madrid y avalado por la Fábrica, al que la propia situación del equipo terminó por devorar, con descenso incluido-.

El aterrizaje no fue sencillo, porque su inscripción se retrasó con los problemas con LaLiga, y le privó de debutar por la vía rápida, y ya entró con la competición iniciada. Desde entonces, no ha conseguido hacerse con un puesto en el once, ya que sólo ha sido titular en cuatro encuentros de Liga (Celta, Real Sociedad, RCD Mallorca y Rayo Vallecano), y se ha quedado sin convocar o sin jugar un solo minuto en cinco partidos, sin sumar los dos iniciales sin estar inscrito o los dos encuentros que tuvo que ser baja al ser expulsado ante el Valencia a finales del pasado año. Precisamente, esta faceta, la de las tarjetas amarillas y la de la roja ante el equipo ché –que además dejó a sus compañeros en una situación muy delicada– tampoco le ha ayudado a los ojos de los técnicos, tanto, primero con Paulo Pezzolano, como en la actualidad, con Diego Cocca, que aún así confía en su reacción.

Pero sobre todo lo que pesa en su mochila son los cero goles conseguidos en los 558 minutos disputados en la competición doméstica, una situación que tampoco es muy halagüeña en el resto de delanteros, de ahí que se entienda como un problema estructural del equipo más que de nombres.

En la Copa del Rey, el ariete de 23 años y que destaca por su físico –mide 1,92 metros–, sí ha tenido más suerte de cara al gol, como demuestra que en los tres encuentros disputados en las tres eliminatorias que completó el Real Valladolid, lograse tres dianas y una asistencia. Eso sí, todo este bagaje lo hizo ante equipos de categorías inferiores a la del conjunto blanquivioleta, como lo son el Astur, el Real Ávila y el Ourense CF.

