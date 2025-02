Máxima implicación de Raúl Moro en el Real Valladolid

'Festina lente'. Este aforismo latino que se traduce como 'apresúrate despacio' parece encajar como un guante en las intenciones actuales de Raúl Moro. El extremo anda como loco por volver cuanto antes para jugar con el Real Valladolid tras la fractura de clavícula que sufrió el pasado 17 de enero en Cornellá ... ante el Espanyol y acortar de manera considerable el tiempo estimado inicialmente (entre dos y tres meses). De hecho, Moro resalta ya una fecha en el calendario. «Me gustaría volver a principios de marzo, en el primer partido de ese mes si se puede… pero con calma», matiza, en referencia al encuentro que enfrentará al Real Valladolid ante la UD Las Palmas en Zorrilla a inicios de ese mes en fecha y horario aún por determinar.

Raúl Moro muestra una implicación máxima para ayudar a un Pucela colista que se encuentra en una situación de extrema debilidad y cuya permanencia en la categoría empieza a verse como un milagro. El brillante extremo admite que no le gusta contemplar el panorama desde fuera del césped «y menos por una lesión», pero asegura que lo afronta «con tranquilidad» al no tratarse de una dolencia muscular que podría generar «más problemas a largo plazo». «Me operaron, me pusieron una placa y estoy tranquilo», recalca.

Moro también mantuvo la calma durante el mes de enero, con el Ajax de Ámsterdam llamando a su puerta y a la del Real Valladolid con la intención de ficharlo. Moro dio un ejemplo de saber estar en esta situación del mercado y su implicación con el Pucela volvió a quedar patente. «Yo estaba tranquilo. Era una cosa que, si tenía que llegar, iba a llegar, pero yo estaba centrado en el equipo. Seguimos aquí hasta final de temporada e intentaré dar lo máximo por el objetivo que queremos».

Ni a Moro ni al Real Valladolid les faltarán ofertas el próximo verano, pero enero no era el momento de que el futbolista ofensivo más determinante de la plantilla saliera de Zorrilla porque el golpe para apurar las opciones de permanencia habría resultado definitivo. El futbolista también lo entendió así: «Llegaron las ofertas y lo primero que dijimos era que, si se podía dar algo, todo el mundo estuviera de acuerdo. Se podía dar si era beneficioso para todos. Yo lo entendía así: si el club no estaba de acuerdo, yo lo respetaba en todo momento. Estaba centrado aquí, como ya dije. Si me tenía que ir, porque llegaba una oferta muy buena y el club lo veía con buenos ojos, encantando. Pero si el club ha visto que no era ahora mismo una acción buena para todos, yo ya dije que lo respetaba. Estoy cien por cien con el equipo», ahondó Raúl Moro durante su comparecencia de este miércoles, tras ser elegido por los aficionados del Real Valladolid como Jugador Estrella Galicia del mes de enero.

Raúl Moro sigue liderando al Pucela en los principales apartados estadísticos referidos al ataque. Los tres goles que ha anotado este curso le mantienen como el máximo realizador de la plantilla junto a Selim Amallah. Además, continúa como el futbolista que más disparos intenta por partido (1,3), el que más pases clave genera de media (1,4) y el que más regates completa (1,9). Con Moro por banda, el Pucela tiene un puñal y por eso su lesión ha dañado con dureza a una plantilla inmersa en una profunda crisis de juego y resultados.

Con 15 puntos en 23 jornadas y la línea de la salvación cada vez más alejada (ahora la marca el Leganés con 23 puntos), Raúl Moro cree que el Real Valladolid aún no ha dicho su última palabra y que existen opciones reales de mantener la categoría. «Sí, yo creo que vamos a estar ahí hasta el final. Esta es una liga jodida y hay cinco o seis equipos más metidos. Si ganas un partido, te vas a ir acercando más y las cosas se verán de otra manera».

Para lograrlo, el Pucela necesita blindaje atrás y también mordiente arriba, algo que Raúl Moro aportará tras su vuelta, pero también del concurso de otros jugadores para generar más juego arriba. «Es verdad que no estamos teniendo muchas oportunidades de cara al gol», concede Moro. «Debemos seguir mejorando eso para que lleguen los goles y los puntos. Trabajar para intentar mejorar».

La llegada de cinco fichajes invernales puede servir para «dar un plus» al equipo en ciertos aspectos y Moro ya ve a los nuevos futbolistas «integrados en el vestuario». Eso sí, ninguno de los incorporados le podrá discutir el puesto a Raúl Moro, ya que el Real Valladolid no ha incorporado extremos en el mercado invernal y el futbolista catalán tendrá la titularidad prácticamente asegurada cuando se recupere de la fractura de clavícula. Ese posible sobreesfuerzo, con una gran cantidad de minutos en el tramo final de Liga, no le asusta. «Para eso estamos. Nos preparamos para jugar todos los partidos. Sinceramente, es lo que quiero: jugar todo el año, todos los partidos y todos los minutos. Pero es verdad que hay otros compañeros jugando en mi posición y, cuando vuelva, tendré que dar lo máximo para que vengan los resultados… si el míster decide que tengo que ser yo», apunta, sin dar nada por sentado.

Raúl Moro tiene claro que la única manera de afrontar el déficit de puntos y plantar batalla por la salvación pasa por centrarse únicamente en el siguiente partido. «No podemos pensar si dentro de tres semanas hay un encuentro clave. Hemos tenido un calendario difícil y ahora vienen partidos en los que tenemos que sumar. El mensaje en el vestuario es que tenemos que estar ahí hasta el final. Es lo que pensamos».

La prioridad absoluta del Real Valladolid queda clara, en palabras de Moro. «Sumar. Intentar sumar como sea. De la manera que sea. Sumar de uno, de tres, pero intentar sumar lo antes posible», recalca. A ese objetivo se dedicará cuando vuelva al equipo, dentro de tres jornadas, si se cumplen sus expectativas. Apresurándose despacio. Festina lente.