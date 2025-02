El Rayo le hace un rondo a la nueva versión del Pucela

Es «el peor equipo de la Liga», parafraseando a su entrenador, y sí, eso dice la tabla clasificatoria, y eso certifican los últimos partidos del Real Valladolid, el último este viernes en Vallecas, donde el Rayo se asoma a Europa a costa de un Pucela ... al que la temporada se le va a hacer eterna, y que esta jornada puede tener la salvación a más de diez puntos.

Rayo Vallecano Augusto Batalla; Ratiu, Lejeune, Mumin, Chavarría; Pathe Ciss (Óscar Valentín, min. 45), Unai López (Pedro Díaz, min. 22); De Frutos (Embarba, min. 82), Isi, Álvaro García; y Sergio Camello (Sergi Guardiola, min. 19). 1 - 0 Real Valladolid Hein; Antonio Candela (Machis, min. 77), Javi Sánchez (Aznou, min. 57), Aidoo, David Torres, Luis Pérez; Nikitscher, Mario Martín, Anuar, Chuki (Florian Grillitsch, min. 65) y Marcos André (Latasa, min. 77). Goles 1-0 (min. 70): Álvaro García.

Árbitro Gil Manzano(Colegio extremeño). Amonestó al local Pathé Ciss (min. 12) y a De Frutos (min. 55); y a Marcos André (min. 30) y Aznou (min. 69).

Otros datos Partido correspondiente a la jornada 23, disputado en Vallecas. 12.286 espectadores.

Decía el director deportivo del equipo blanquivioleta, Domingo Catoira, que los cambios del mercado de invierno habría que analizarlos con el paso de las semanas. La primera lectura después de lo visto en Madrid, es que el equipo ha quedado todavía más debilitado –si es que se podía– tras la ventana de traspasos... La sombra de Lucas Rosa, la de Kike Pérez, la de Juma Bah... Y no es oportunismo, es un realidad. Que luego se puede hablar de 'fair play', de números , de economía... Pero en el césped a día de hoy, el equipo de Vallecas no es el que podía competir con el Real Betis no hace tanto.

En el campo, el experimento de la banda derecha no salió. Cocca quiso tapar la vía de agua y adelantó a Luis Pérez para dejarle la labor defensiva al recién llegado Antonio Candela. Uno de los nuevos que debutó, y lo hicieron los cinco refuerzos. Sin más, aunque con una aceptable colocación de Nikitscher, también titular, y buenos minutos de Florian Grillitsch, que salió en la recta final cuando nadie quería el balón, y el austriaco demostraba que el toque lo tiene.

De vuelta a la banda derecha, no lo tuvieron fácil ni Pérez, ni Candela, con esa permuta constante de dos de los mejores de este Euro Rayo, Isi Palazón y Álvaro García. Los dos incordiaron desde el inicio, y aprovecharon también esa nueva banda pucelana, en un equipo que salió a Vallecas a seguir buscando fórmulas para competir. El problema –que no por repetido hay que dejar de decirlo–, es que las pruebas siguen a 7 de febrero, con poco más de un tercio de competición por disputarse. Que no se le puede reprochar nada al técnico argentino, que lo intenta, pero son hechos de los que se aprovechan los rivales.

El Rayo lo intentó casi todo por la derecha, quizá a sabiendas de que David Torres –en esas probaturas– regresaba al lateral izquierdo en sustitución del traspasado Lucas Rosa –el mejor en Villarreal– y cuando todo el mundo esperaba a Aznou, recién llegado del Bayern de Munich. No lo vio el técnico argentino, y el equipo madrileño se lanzó por ese costado... Con lo que no contaban los de Iñigo Pérez es que Torres contaba en su banda con el Séptimo de Caballería pucelano, o lo que es lo mismo, Anuar.

El canterano es el alma del Real Valladolid. Completó una primera parte para poner en bucle en los equipos de los Anexos. Cerró la banda jugando de interior, con De Frutos desesperado, como se le vio en la tarjeta que le mostró el colegiado en la enésima jugada que Anuar le ganó en la segunda parte. Al capitán blanquivioleta –al de corazón– se le vio por todo el área... Eso sí, vallisoletana, porque el área del Rayo a estas horas dicen los que estuvieron en Vallecas que existe, pero será para el próximo equipo que visite el estadio madrileño... Porque el equipo pucelano no la pisó. Y en esa faceta de muro de contención, que es la que se puede analizar, la otra gran novedad en el once estuvo en el estreno de Aidoo en el eje de la zaga. No desentonó el africano, aunque en el gol de los franquirrojos quizá pudo hacer más con la marca de Álvaro García, también con Candela viendo como remataba el atacante local.

Dirá Cocca que su Pucela sobrepasó los 41 minutos del día del Villarreal, y mantuvo el 0-0 más tiempo que contra el Real Madrid... Pero, como ante esos equipos, la propuesta fue del rival, sin nada que llevarse a la boca de los blanquivioleta más que un tiro de libre directo de Javi Sánchez (min. 13), que además tuvo que retirarse –de nuevo– con molestias físicas. La historia de nunca acabar.

En esa reconstrucción constante, el Real Valladolid llegó a tener en esa defensa que le dio el ascenso a Primera, la inimaginable a principio de temporada formada por Candela, Aidoo, David Torres y Aznou. Ni Rappel, la Bruja Lola o Gandalf camino de Moria hubiesen acertado con la línea de cuatro pucelana.

Así que el equipo castellano aguantó setenta minutos, que son los que en esta ocasión el Rayo tardó en acertar, porque si lanzas y lanzas y lanzas, y creas y creas y creas, lo normal es que en algún momento algún defensa o varios fallen. Acertó Álvaro García tras una jugada por la derecha de De Frutos, que le sacó las costuras al recién entrado Aznou. Y a partir de ahí, el Rayo, con gusto por el toque, inició un rondo gigante, a veces vergonzante, con taconcitos, sombreros y pases al primer toque que duró una eternidad. Lo mismo que va a durar la temporada para el Real Valladolid. Otra noche para olvidar.