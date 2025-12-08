«Es un orgullo que un festival de tanto prestigio reconozca mi carrera con el Águila de Oro»

El Norte Palencia

Fernando Cayo, que recibió este domingo el Águila de Oro del Aguilar Film Festival, es uno de los actores más versátiles y respetados del panorama español, con una trayectoria que abarca cine, teatro y televisión. Nacido en Valladolid en 1968, ha trabajado con algunos de los directores más reconocidos dentro y fuera de España, y ha participado en proyectos de gran éxito como 'La casa de papel'.

Su sólida formación, su capacidad para abordar personajes complejos y su presencia en más de cuarenta montajes teatrales lo han consolidado como una figura imprescindible de las artes escénicas. Además, sigue reivindicado el valor fundamental del cortometraje dentro del cine y apoyándolo, de hecho, este año ha colaborado en cinco trabajos.

-¿Qué siente al recibir el Águila de Oro, máximo galardón, del certamen aguilarense?

-Es todo un orgullo que un festival de tanto prestigio, con tantos años de trayectoria me conceda este reconocimiento. Además, siendo un festival de la tierra, porque yo me siento muy castellano, me llena de satisfacción y de placer. Estoy muy agradecido.

-Entonces, conoce bien el Festival de Aguilar...

-Claro. Es un festival de referencia para el mundo del cortometraje y para los cinéfilos en general. Todos los festivales de teatro o cine que recorremos cada año ponen en el mapa muchos lugares. No voy a decir que sea lo único que define Aguilar, porque tiene muchas cosas, pero el festival es una de ellas. Igual que ocurre con festivales como el de Málaga, el de Donosti o la Seminci de Valladolid.

-¿Y Aguilar lo conoce de antes? ¿Ha estado aquí alguna vez?

-Sí. La primera vez que estuve fue de pequeño, recuerdo que fue en una excursión del colegio. Recuerdo el castillo y la fábrica de galletas Fontaneda, que fue básicamente a lo que vinimos.

-El Aguilar Film Festival le otorga este año el Águila de Oro por una trayectoria consolidada. ¿Cómo fueron sus orígenes en la interpretación? ¿Qué recuerda de sus comienzos?

-Mis recuerdos son de mucho entusiasmo. Todo comenzó en Valladolid, con el Teatro Estable de Valladolid y después con Producciones Rayuela, con quienes hicimos varios espectáculos: 'El barbero de Sevilla', mi primer monólogo 'El problema de Emery', dirigido por Carlos Guides… Mi trayectoria está muy ligada al teatro en Castilla y León, a las campañas escolares por institutos y teatros de la región, y a compañeros y compañeras maravillosos con los que he aprendido muchísimo.

-También ha trabajado con grandes directores. ¿Qué le han aportado, por ejemplo, Almodóvar, Bayona, Ridley Scott o Elia Roya? ¿Qué huella le han dejado?

-Cada uno aporta su esencia. De todos me llevo experiencias valiosas, pero también de otros menos conocidos. Trabajar con Ridley Scott o Almodóvar es fantástico, pero este año estrené una película dirigida por Juan Álvaro Racín, que tenía 23 años durante el rodaje, y fue una experiencia maravillosa junto a Javier Pereira. La película es 'El Instinto', que ha tenido un recorrido espléndido por festivales. Otra experiencia muy bonita fue con José Ángel Bohoyo en 'Padres', disponible en Prime Video, un thriller estupendo. Si en un equipo hay buen ambiente y espíritu creativo, siempre me llevo recuerdos magníficos. Al final, este camino va de encuentros personales. Además, he interpretado personajes muy complejos en películas como 'El Lobo', 'Secuestrados' o 'La piel que habito'.

-¿Cómo trabaja estos personajes y qué le atrae de ellos?

-Normalmente trabajo por capas. Tengo un protocolo de estudio profundo y voy sumergiéndome en distintos niveles hasta llegar al centro del personaje. Mis herramientas de análisis y construcción estarán disponibles en breve en una plataforma llamada The Factor, destinada a intérpretes, donde habrá cursos sobre finanzas para actores, marca personal, trabajo corporal, y donde yo explicaré mi método. Dependiendo del proyecto, trabajo unos aspectos u otros, pero todo parte de un buen análisis de texto: saber dónde está el centro de energía del personaje, su clase social, su acento, cómo habla, piensa, se mueve, respira, se ríe o mira. Todo eso se va deshilvanando poco a poco.

-Ha hecho cine, teatro, televisión y también cortometraje. ¿Cómo es su relación con el cortometraje? ¿Qué le atrae de este formato?

-Me atrae que cada vez trabajamos con profesionales muy preparados que logran resultados extraordinarios. El cortometraje no es el «hermano pequeño» del cine: es un estilo en sí mismo. Directores como Javier Fesser o Sánchez Arévalo siguen haciendo cortos. Para mí tiene valor propio y, además, cuando colaboro -este año he hecho unos cinco cortometrajes- apoyo a gente que empieza, lo cual es fundamental. Hay que dar valor a los lugares, las personas y las actividades con las que nos relacionamos. Y el mundo sería mejor si tuviéramos esa perspectiva. Invertir talento en quienes están comenzando es apostar por los futuros directores, guionistas y cineastas. Por eso el audiovisual español es hoy un referente mundial. No solo por 'La casa de papel', que llegó a cientos de millones de hogares; actualmente el cine y las series españolas tienen un peso internacional enorme y son una industria que da trabajo a cientos de miles de personas. El cortometraje debe seguir apoyándose. Tiene entidad propia, es una gran escuela y debería tener más presencia en plataformas y servicios de streaming.

-Además de actor, es músico y miembro fundador de la Academia de las Artes Escénicas de España. ¿En qué proyectos está trabajando ahora?

-Estoy en un terreno nuevo: he escrito tres o cuatro obras de teatro, pero guiones no. Ahora mismo desarrollo el guion de una serie de televisión muy potente, en lo que estoy muy centrado. También continúo con la gira teatral de 'Los lunes al sol', versión para teatro de la película de Fernando León de Aranoa. Está siendo una gira espléndida. Arrancamos en Valladolid en octubre de 2024 y llegaremos a Madrid en verano de 2026. Además, estoy pendiente de varios estrenos: la segunda temporada de 'Marbella', mi participación en 'Oasis', que se estrena en breve, y varias películas. Como comentaba, 'El Instinto' sigue recorriendo festivales; 'Padres' está ya disponible; 'La huella del mal' ha sido la película más vista en Netflix en los últimos meses; y 'Reversión', con Jaime Lorente y Belén Rueda, llegará en breve a HBO. Es un thriller que se estrenó hace poco y ha funcionado fenomenal.