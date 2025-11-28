El Aguilar Film Festival arranca con una muestra en honor a Ramón Margareto El actor gallego Luis Zahera, ganador de dos Goyas, recibe este sábado el premio Águila de Oro en el Cine Amor

El Norte Palencia Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:28 Comenta Compartir

El Aguilar Film Festival arrancó este viernes con la inauguración de la exposición que el festival dedica este año a Ramón Margareto, cineasta palentino tristemente fallecido el pasado mes de mayo que mantuvo una estrecha relación con el certamen cinematográfico aguilarense. Y es que, además de proyectar gran parte de su filmografía en el AFF, Margareto también asumió la dirección en una edición y fue parte del jurado. Ahora, el certamen ha querido recordar su añorada figura con una muestra de sus creaciones artísticas y con una pantalla en la que se proyectarán en bucle sus películas más destacadas. Asimismo, en su memoria la organización ha decidido que el galardón que cada año concede el jurado al Mejor cortometraje español, pase a denominarse premio Ramón Margareto.

La gala inaugural fue presentada por Rebeca Ramos, vecina de Aguilar e integrante del grupo de teatro Altruria, y por el periodista Julio César Izquierdo. El acto en el que se presentó la programación de la nueva edición del AFF contó, además, con la actuación de la británica Annie Chambers, quien acompañada por la música de su arpa interpretó varias bandas sonoras de películas que son ya parte de la historia del cine.

La jornada trajo consigo el comienzo del Concurso de Cortometrajes de Castilla y León con la proyección de los cuatro cortos integrados en el primer bloque: 'La raíz', propuesta experimental de la burgalesa Isa Sáez; 'El síndrome del recomendado', del leonés Juan Carlos Mostaza, que regresa al AFF después de haber sido seleccionado en otras ediciones; 'Polígono X', una obra del también leonés Néstor López que se alzó como mejor proyecto en el Premio CyL Nuevos Realizadores del AFF en 2023, y 'El nudo de Ángela', ópera prima de Diana Rojo, guionista y productora de la serie de Atresmedia #Luimelia.

Ya fuera de concurso, a las 22 horas, se pudo ver el ciclo Emergentes, dedicado a las nuevas realizadoras de nuestro país. 'Delincuente', de Alba Domínguez y Nuria Vilán; 'Handy Love', de Júlia Marcó; 'La idea de una isla', de Carmen Pedrero; Play, de Violeta Moro; y 'Baile con la muerte', de Carlota Massó son las obras que forman parte de este apartado.

Águila de Oro

El actor gallego Luis Zahera recibirá hoy en un acto que tendrá lugar a las 20 horas en el Cine Amor del premio Águila de Oro de la trigésimo séptima edición del Aguilar Film Festival. Ganador de dos premios Goya por sus interpretaciones en El reino (Rodrigo Sorogoyen, 2018) y As Bestas (Rodrigo Sorogoyen, 2022), Zahera tiene una dilatada trayectoria y goza de una gran popularidad entre el público.

En lo que se refiere al cortometraje, ha participado en más de una veintena de obras, destacando al comienzo de su trayectoria su habitual presencia en producciones gallegas.