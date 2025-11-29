Luis Zahera defiende la importancia del Festival de Aguilar al recibir el Águila de Oro

Nuria Estalayo Aguilar de Campoo Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:42 Comenta Compartir

El actor Luis Zahera recibió de manos de la alcaldesa, María José Ortega, el Águila de Oro, el máximo galardón del festival de cine aguilarense, en la tarde del sábado, en un repleto y entusiasmado cine Amor. Zahera, que se mostró agradecido y encantado de recibir el premio, arrancó muchas risas y aplausos al público con su discurso, plagado de divertidas anécdotas, donosos comentarios y bromas improvisadas con el actor Fele Martínez, habitual del festival aguilarense, que se encontraba en el patio de butacas.

Del mismo modo, el homenajeado, quien abogó por mantener este tipo de festivales y felicitó a la organización por el trato y cariño recibido, contestó, ya con el Águila en sus manos, a varias preguntas del público. Confesó, que de su trayectoria la película que más le ha conmovido ha sido 'Pájaros' y que, aunque ha hecho casi siempre de 'malo', a él le gustaría hacer una película de amor al estilo Casablanca, una de sus preferidas, «Ojalá esté todavía a tiempo», señaló.

El Aguilar Film Festival busca con este homenaje poner en valor la carrera de Luis Zahera, uno de los intérpretes más populares y queridos del momento. Este galardón en reconocimiento a su meritoria trayectoria profesional se suma ahora a otros premios como son los dos Goyas al mejor actor de reparto que el intérprete gallego ha logrado por su trabajo en 'El reino' (2018) y 'As bestas' (2022), ambas del director Rodrigo Sorogoyen, quien felicitó al actor por el premio durante la ceremonia, a través de un vídeo proyectado en el cine.

Luis Zahera, nacido en 1966 en Santiago de Compostela, inició su carrera en el cine con 'Divinas Palabras' (1987) y se consolidó en los años noventa gracias a la televisión gallega y al teatro. Su popularidad llegó con el personaje de Petróleo en 'Mareas Vivas' y, a nivel nacional, con 'Sin tetas no hay paraíso'. Desde entonces ha participado en numerosas películas, entre ellas 'Celda 211', 'A cambio de nada', 'Que Dios nos perdone' o 'Mientras dure la guerra'. En años recientes ha seguido muy activo en cine, televisión y teatro, destacando su monólogo 'Chungo', estrenado en 2024.

En lo que se refiere al cortometraje, ha participado en más de una veintena de obras, destacando al comienzo de su trayectoria su habitual presencia en producciones gallegas y sus frecuentes colaboraciones con el director Alber Ponte, con el que rodó cuatro cortos entre 1998 y 2006. En 2023 recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

Este Águila de Oro es el primero de los cuatro que la organización hará entrega en esta XXXVII edición en tres modalidades diferentes. En la noche de este domingo 30, el actor vallisoletano Óscar de la Fuente será quien abrace el Águila de Oro de Castilla y León en la gala que dará comienzo a las 22.00 horas en el cine Amor y en la que, asimismo, tendrá lugar la entrega de premios y la proyección del palmarés regional. El miércoles, 3 de diciembre, será el director belga Olivier Smolders quien recoja el Águila de Oro Internacional, y en la ceremonia de clausura, el domingo día 7, se le hará entrega al actor Fernando Cayo el Águila de Oro de carácter nacional, misma categoría que el entregado a Zahera.

El festival aguilarense que abrió esta edición el pasado viernes con la inauguración de la exposición en memoria del cineasta Ramón Margareto, quien durante años mantuvo una estrecha relación con el AFF, continúa con su extensa y atractiva programación a lo largo de toda la semana. Una serie de actividades que sumergen tanto a niños, jóvenes y adultos de todas las edades en el mágico mundo cinematográfico con diversas e irrechazables propuestas. Sin olvidar, que el espectador está citado para disfrutar estos días de una selección de los mejores cortometrajes nacionales e internacionales en sus diferentes secciones competitivas.