Olivier Smolders recibe el Águila de Oro Internacional

El cineasta belga Olivier Smolders ha recogido este miércoles el Águila de Oro Internacional del Aguilar Film Festival (AFF) en una gala celebrada por la noche en el espacio cultural Cine Amor, en la que también se ha recordado al director de la Seminci fallecido este martes en Madrid, José Luis Cienfuegos.

El galardón reconoce la trayectoria de un autor que desde mediados de los años ochenta firmó 19 películas, casi todas ellas cortometrajes. Smolders desarrolló desde sus primeras obras un estilo sobrio y pictórico, con predilección por el blanco y negro y composiciones de gran rigor estético. Títulos como 'Adoration' (1987) o el díptico 'La philosophie dans le boudoir' y 'Ravissement' (1991) le situaron como referente en el circuito festivalero internacional. Con el cambio de siglo amplió su registro hacia el documental y abordó nuevos territorios, culminando en su único largometraje de ficción, 'Nuit noire' (2005). Obras recientes como 'La légende dorée' (2015), 'Axolotl' (2018) y 'Masques' (2022) —esta última ganadora en la 34ª edición del AFF— confirman su vitalidad creativa.

La entrega del premio ha abierto la retrospectiva que el festival dedica al autor, con cuatro sesiones hasta el viernes 5, en las que se proyectarán trece trabajos rodados entre 1987 y 2022.

También, como es tradición, Smolders ha plantado su propio árbol en Aguilar, que se une así al bosque de homenajeados en el que ya figuran Rita Azevedo Gomes, Vincent Macaigne y Eugène Green.

Paralelamente, el AFF ha retomado las actividades del Aguilar Industry Hall con dos seminarios abiertos al público. Uno de cine gráfico a cargo de Paco Cavero (dibujante y animador de Robot Dreams) y otro de vestuario impartido por Alberto Valcárcel.

El director artístico del festival, Jorge Rivero, ha mantenido además un encuentro con estudiantes de la Escuela de Arte de Burgos y del Instituto Augusto González Linares de Santander.