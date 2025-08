¿Te vas a comprar un coche en Valladolid? Estas son las razones por las que seguramente será uno usado

Lo habitual es que se venda un coche nuevo por cada dos antiguos, pero esa ratio es mucho mayor en Valladolid. En el primer semestre ... de este año han cambiado de manos 10.053 turismos usados en la provincia, según la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (Ganvam), el triple de los que se han matriculado. Estos últimos se han quedado en 3.259 entre enero y junio, según la explotación realizada por la Junta a partir de los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), y esa brecha puede ir a más propulsada por la evolución del sector.

«El precio medio del vehículo nuevo se está alejando cada vez más de las rentas medias, lo estamos convirtiendo prácticamente en un artículo de lujo», sentencian desde Ganvam a la hora de explicar la pujanza de la segunda mano que reflejan las estadísticas y que todo indica que se consolidará este 2025, para el que estiman unas ventas de 21.822 unidades entre turismos y todoterrenos frente a las 20.226 del año pasado, lo que implica un incremento de casi el 8%. Y añaden que «en un momento como este, en el que tenemos unos objetivos de descarbonización tan ambiciosos, no nos podemos permitir que haya grandes capas de la población que se queden fuera de esa movilidad bajas emisiones, de esa movilidad eficiente, por motivos económicos».

En la misma línea se expresan fuentes de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto), que confirman «sin ninguna duda» el impacto del encarecimiento de los turismos a estrenar. Su coste «ha subido un 38% en seis años, y ya roza los 41.000 euros» en promedio en España, detallan, por lo que «es evidente que se ha convertido en un producto que se ha alejado de buena parte de la clase media» y a su juicio requiere un sistema de ayudas directas. A esto se suma que esa subida «no ha venido acompañada de una claridad tecnológica», por lo que «muchos compradores no saben si optar por eléctrico, híbrido o combustión, porque no hay una hoja de ruta clara», lo que convierte a la segunda mano en «la alternativa pragmática».

«El mercado de ocasión está funcionando como una válvula de escape para muchas familias«, prosiguen, por «la combinación de mayor oferta de seminuevos, precios más accesibles y un entorno de incertidumbre». «Hoy en día el vehículo de ocasión ya no es una solución de segunda, sino una alternativa principal» en tanto que «viene con garantías, revisiones, opciones de financiación y disponibilidad inmediata». «Frente a los plazos y precios del coche nuevo, el de ocasión ofrece certezas», defienden.

«Un caso singular»

La patronal de los concesionarios confirma que «Valladolid es un caso singular pero muy ilustrativo» de esta tendencia en la medida en que «por cada turismo nuevo que se matricula, se venden tres de segunda mano. Es una proporción que va más allá de la media nacional», que está en torno a 1,8. Ahora bien, ¿a qué se debe? «Probablemente a una mezcla de factores», responden desde esa organización, y citan entre ellos «menor renta media, cultura de compra más racional y una oferta muy competitiva de ocasión en la provincia. También puede haber menos presión normativa que en grandes ciudades, lo que hace que un coche con más años siga siendo perfectamente válido».

En cuanto a las preferencias de los vallisoletanos, las cifras de la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos revelan que el 57,9% opta por un diésel y el 29,3% por uno de gasolina, lo que deja porcentajes residuales para otros sistemas de propulsión. Por ejemplo, la proporción de eléctricos puros se limita al 0,9% durante el periodo analizado. Respecto a la antigüedad y en consonancia con lo que ocurre en el resto de España, seis de cada diez tienen más de una década de vida y de ellos el grueso ha superado ya los quince años de servicio (para ser exactos 5.033, el 50,1% de los que se han vendido).

Desde Ganvam inciden en que esto «tiene que ver con el propio perfil de los compradores» y con el hecho de que «hasta hace pocos años teníamos un parque absolutamente diésel que ha ido pasando al mercado de segunda mano», pero añaden otro factor. «En el mercado de ocasión la Comunidad de Madrid pesa mucho, porque es donde se matriculan todas las flotas de 'renting', de 'rent-a-car', y tienen también mucha incidencia los operadores de movilidad compartida. Esto hace que cuando terminan los contratos y hay que renovar flota se inyectan en el mercado vehículos muy jovencitos a muy buen precio», mientras que «de esa oferta tan competitiva en Valladolid concretamente no existe tanta».

Al hilo de esto, desde la entidad defienden «una estrategia eficaz» que haga posible la retirada de los turismos más antiguos y contaminantes de las carreteras, lo que en su opinión requiere «que los incentivos actuales se revisen». «Tenemos unos planes Moves que están orientados a la minoría que puede adquirir un vehículo electrificado, pero no tienen en cuenta el resto de perfiles», continúan las mismas fuentes, que proponen para empezar que cuando se entregue un coche para achatarrar, la cantidad que se reciba «esté acorde al mercado, porque si no lo voy a volver a meter en el circuito» vía transferencia a otro particular. Junto a esto, abogan por «apoyar al usado joven» y en tercer lugar por «respetar la diversidad tecnológica, porque descarbonizar no es solo electrificar, y en un momento de transición como este tenemos que hacer uso de todas las tecnologías que nos ayuden a reducir las emisiones».