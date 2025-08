«El precio era interesante y no había alternativa nueva con ayuda»

En diciembre hará dos años desde que Sergio Cardeñosa y su familia incorporaron a su flota un vehículo eléctrico de segunda mano, un Renault Zoe. ... Los antecedentes eran «un diésel y también tuvimos un híbrido de Toyota, para irnos acercando», explica este vecino de Parquesol, que está satisfecho con la decisión. «Estamos contentos, cumple con lo que esperábamos», señala.

«En casa tenemos dos coches, este era el segundo y para el uso que le íbamos a dar nos encajaba bien un eléctrico», expone, y añade que no solo lo usan para desplazamientos cortos por Valladolid capital. «Mi mujer es de San Miguel del Pino y podemos ir y venir de allí sin problema», explica, porque «para un entorno de hasta 50 kilómetros alrededor no hay preocupación por la autonomía».

¿Por qué optaron por un usado? «En ese momento el precio era interesante –nos costó unos 18.000 euros–, el tema de las ayudas todavía no estaba muy claro y en coches de perfil pequeño todavía no había la misma oferta que hay ahora. No había una alternativa nueva que se pudiera acoger al Moves y nos interesaba más que fuera de ocasión», resum