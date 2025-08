«No todo el mundo tiene 40.000 euros para gastarse en un híbrido o un eléctrico»

Catalin Florin Cirjan es un apasionado del motor que compaginaba otra ocupación profesional con la venta de vehículos de segunda mano, hasta que hace dos ... años decidió dedicarse «al 100%» a este negocio para ofrecer «algo diferente». Vio la oportunidad de abrir Catacars cuando se quedaron libres dos naves en la calle Vázquez de Menchaca, 1 del polígono de Argales y desde entonces ha ido «poco a poco» ampliando su oferta.

Le impulsa la convicción de que es un sector con mucho futuro. «El mercado de ocasión va subiendo y parece ser que cada vez más», afirma. Procedente de Rumanía, aunque asentado en la ciudad desde hace 19 años, Catalin tiene conexiones con otros países europeos debido a su trabajo. «Tengo muchos contactos en Bélgica, Francia y Alemania, y está todo el mundo hablando de que van subiendo los precios de los vehículos de segunda mano y cada vez se compran menos nuevos. Según lo que tengo hablado, España es uno de los que más compran coches usados», relata, algo que atribuye a que los de primera mano «valen cada vez más. «También hay una incertidumbre y la gente no sabe si tirar con eléctrico, con híbrido... aunque yo el 90% de los vehículos que vendo son diésel», dice.

Especializado en marcas alemanas como «Mercedes, Audi y Volkswagen», en los últimos meses ha diversificado su actividad hacia las furgonetas, mientras que los turismos los trae «bajo encargo» y «el 80% de ellos son de importación». ¿Qué características tienen sus clientes y qué demandan?La media de edad se sitúa en los 30 años y lo habitual es que se decanten por «coches de tamaño mediano como el Clase A o el A3».

Dudas sobre la etiqueta ambiental

En cuanto al precio, apunta que «últimamente se buscan coches de 5.000, de 7.000 euros, porque no hay una seguridad de qué pasa con las pegatinas y todo eso, pero los vehículos sobre 20.000 euros se venden bien». «La gente no sabe qué hacer y de hecho ya los que tienen la etiqueta B están preguntado qué pasa, que en unos años quieren quitarlo también. Y claro, no todo el mundo tiene 40.000 euros para gastarse en un vehículo híbrido o eléctrico», concluye.