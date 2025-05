El coche de más de 15 años copa el mercado de segunda mano

Patxi Fernández Jueves, 15 de mayo 2025, 07:39 Comenta Compartir

Por cada coche nuevo vendido en España, se comercializan 1,8 vehículos de ocasión (VO). Así lo reflejan los datos de MSI para la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam), que indican un crecimiento acumulado del 3,7% en las ventas de turismos y todoterrenos de segunda mano hasta abril, con un total de 698.922 unidades. Aunque el efecto estacional de la Semana Santa provocó un descenso del 12,8% en abril (163.202 unidades), las previsiones auguran un mercado que superará los dos millones de unidades al cierre de 2025, un 2,5% por encima de los niveles prepandemia.

Por canales, las empresas alquiladoras (rent a car) son las que mayor crecimiento registran en lo que llevamos de ejercicio, subiendo un 8,6% en el primer cuatrimestre, hasta alcanzar las 45.153 unidades. Solo las superan las operaciones procedentes de importación, que acumulan un ascenso del 12,5% hasta abril, con un total de 44.176 unidades.

Esto explica que, por antigüedad, las ventas con usados de entre ocho y diez años sean los que más han subido en lo que va de año, con un crecimiento del 13,7%, lo que supone un total de 40.540 unidades. Los vehículos seminuevos crecen un 5,4% hasta abril, con un total de 50.010 unidades, mientras que los de más de 15 años -que concentran el 41,5% del mercado, siendo protagonistas de las operaciones entre particulares- acumulan un aumento del 5,5%, con un total de 290.024 unidades vendidas.

Este fenómeno responde al envejecimiento del parque y a la presión de la demanda sobre vehículos de grandes dimensiones, pese a las restricciones medioambientales crecientes en las grandes ciudades, según explican desde la organización del Salón del Vehículo de Ocasión, que se celebrará del 3 al 8 de junio en el Recinto Ferial de Ifema en Madrid.

Ampliar Evolución de las ventas de vehículos de ocasión Ganvam

En el extremo opuesto, los modelos de menos de un año crecieron un 13%, gracias a la renovación de flotas de alquiler ante la campaña turística de Semana Santa.

Según el experto en negocio digital de Sumauto, Ignacio García Rojí, la potenciación del mercado de vehículos de ocasión de menos de 5 años es fundamental para rejuvenecer la edad del parque automovilístico español, que supera los 14,5 años de media. Para el analista, no se entiende el rejuvenecimiento del parque sin vehículos de menos de 5 años (seminuevo). La mayoría de estos vehículos llegan al mercado son operaciones denominadas 'buyback' (multas de contrato o renovaciones de flota). «Estas unidades están comenzando cada vez más a comercializarse con un modelo de remarketing que permite al comprador disponer de un vehículo de hasta cinco años de forma mucho más asequible por un período de hasta 2 años sin entrada y con todos los servicios incluidos».

Por comunidades autónomas, Madrid (+18%) y Valencia (+11%) encabezan las mayores subidas en las ventas de vehículos de ocasión, con el factor precio como uno de los principales argumentos de compra entre los consumidores. En el caso de la Comunidad Valenciana, este incremento es debido en gran parte a la necesidad de compra de un vehículo tras el destrozo de miles de coches a causa de la Dana el pasado mes de octubre.

Vehículo de ocasión Vs coche viejo

Comprar un coche de segunda mano puede ser una excelente forma de ahorrar dinero y acceder a vehículos con buenas prestaciones a un precio más asequible. Pero conviene diferenciar un coche de segunda mano de un «coche viejo».

Las principales ventajas del coche usado son, en primer lugar, que suelen ser significativamente más económicos que los vehículos nuevos, lo que permite acceder a modelos superiores o ahorrar dinero. Además la mayor caída de valor de u coche ocurre en los primeros años, por lo que un vehículo de segunda mano ya ha pasado esa fase.

Pero también tiene sus inconvenientes, porque los vehículos usados ya han sido utilizados, lo que implica un mayor desgaste de sus componentes. La probabilidad de necesitar reparaciones es mayor debido a la antigüedad y el uso previo. Existe el riesgo de que el vehículo tenga vicios ocultos o un historial de mantenimiento desconocido o incompleto.

Evitar estafas

Además también existe el riesgo de ser víctima de un engaño, tal y como han denunciado desde Audi. Esta firma ha presentado en Alemania, Austria y Suiza una denuncia contra varios sitios web fraudulentos que el fabricante del Grupo Volkswagen ha detectado, en los que se ofrecen modelos de la marca Audi a precios especialmente bajos.

El objetivo de estos comportamientos es el de atraer a los potenciales clientes de la marca mediante ofertas inexistentes de unidades usadas, lo que supone un fraude «ya que luego realmente no se pueden encontrar estos modelos ni otros semejantes en los listados que estos portales ofrecen a sus visitantes», explican desde Audi AG. Varios clientes ya han sido víctimas de una estafa al comprar sus vehículos en dichos portales. Según explica el grupo automovilístico, «estos compradores habrían detectado tras la compra posibles fallos en sus vehículos y, ante las negativas de los vendedores a solucionarlos, habrían tratado que fuera el fabricante el que asumiera la subsanación de los mismos».

Por ello Ignacio García Rojí destaca la importancia de portales como Autoscout24 y Autocasión a la hora de garantizar las operaciones de compra-venta. «Portales acreditados no solo facilitan localizar las mejores opciones sino que son siempre un primer filtro para evitar estafas. Si bien nosotros no garantizamos la operación, el 98% de nuestros clientes profesionales son de garantía, aunque siempre puede haber una 'oveja negra'». Para evitar en la medida de lo posible este tipo de fraudes, es crucial revisar exhaustivamente el estado del vehículo, su historial de mantenimiento y realizar una prueba de conducción antes de tomar la decisión de comprar un coche de segunda mano. En algunos casos, adquirirlo a un concesionario frente a un particular puede ofrecer más garantías, aunque a un precio ligeramente superior.

Eléctrico de ocasión

En cuanto al tipo de mecánica dominante en el mercado de vehículos de ocasión, los coches con motor diésel siguen siendo la opción más vendida (50,8%) , aunque apenas crece (+2,1%), mientras que la gasolina sube un 7,2% y alcanza el 36,7% del mercado. Pero las tecnologías alternativas son las que más avanzan: los eléctricos de ocasión aumentan un 53,2% hasta las 6.079 unidades, y los híbridos enchufables un 62,4%, con 9.073 unidades vendidas.

El precio medio del eléctrico usado sigue bajando y se sitúa en 32.243 euros, un 12,1% menos que hace un año. Esta caída reduce la diferencia con los modelos de combustión y se debe al aumento de oferta y los descuentos en el mercado de vehículos nuevos, sobre todo de Tesla.

La caída de precios de los eléctricos de ocasión se extiende por casi todas las comunidades autónomas, con descensos de dos dígitos en regiones como Castilla y León, País Vasco, Comunidad Valenciana, Andalucía o Cataluña. Madrid registra el segundo precio medio más bajo del país (29.081 euros) , mientras que Navarra lidera el ranking con 40.528 euros.

Temas

Segunda Mano