Tudela recibe al 'triunfito' Iván Rojo: «Se nos está criticando mucho»

Eres nuestro campeón», se leía en una pancarta colgada en el Ayuntamiento de Tudela de Duero junto a la cara de su vecino Iván Rojo, ... primer expulsado de la edición de Operación Triunfo 2025: «Cuando me nominaron tenía claro que me iba yo, tenía esa sensación», reconoce. El 'triunfito' vallisoletano se ha encontrado en la tarde de este miércoles con el caluroso apoyo de sus familiares y de los numerosos tudelanos que se han acercado hasta el consistorio para mostrar su cariño al cantante. «Si Valladolid está lleno como va a estar esto vacío», decía Rojo.

El polémico concursante vuelve a casa para hacer frente a las numerosas preguntas que sus convecinos tenían preparadas para él, algunas sobre su futuro musical y otras, como era de esperar, sobre su controvertido paso por la academia. «He sido yo al cien por cien pero se han visto los clips que la gente ha querido sacar desde fuera sin dar un contexto», explicaba Iván Rojo sobre los vídeos que han circulado por redes sociales durante su paso por el programa. «El vídeo de 15 segundos no hace referencia a los 20 minutos de conversación». Además, el joven vallisoletano cree que los concursantes de esta edición están sometidos constantemente a un duro examen público a través de las redes. «Se nos está criticando mucho», sentencia.

Ante la oleada de comentarios negativos, La Dani, el nuevo profesor de interpretación de los 'triunfitos', se vio en la obligación de publicar un vídeo en sus redes sociales para hacer frente e intentar calmar las duras críticas que estaba recibiendo Rojo. «Es normal, o sea, con 20 años estamos cucú. Magnificamos todo», dijo el profesional sobre la polémica que desató Iván tras imaginarse un Valladolid repleto de carteles con su cara. Respecto a esto, el vecino de Tudela de Duero asegura no haber visto todo su paso por Operación Triunfo y no conocer todos los comentarios negativos pero, según lo que le han transmitido sus amigas y familiares , cree que «sí que es un acoso, porque al final estás a través de comentarios sin un DNI asociado que están emitiendo un mensaje de odio hacia una persona». «No sé si la palabra es bullying, acoso o qué», puntualizaba.

Ampliar El 'triunfito' ha sido homenajeado este miércoles en Tudela de Duero por sus vecinos. Rodrigo Jiménez

A pesar de haber estado en el centro del huracán, el 'triunfito' se queda con la parte positiva del programa y, de la misma forma que lo hacía en la academia, sueña con poder cantar en un WiZink Center: «Llenar el WiZink no lo sé, pero entre la masa de personas que me dicen de hacerlo y las ganas que tengo yo, igual en algún momento, aunque vayan 20 personas, se hace». El concursante ha sabido encauzar los memes que se hicieron y él mismo se ríe de ellos.

Desaprovechar OT

Las 'fantasías' que tenía Rojo dentro de la academia respecto a su futuro provocaron que las redes sociales estallasen contra él y le acusaran de estar desaprovechando su paso por el programa. «Yo no estaba pensando 'fuera está pasando esto', piensas lo normal porque a ver, eres una persona que vive en el mundo real y estás ahí en una experiencia puntual», apuntaba. «Si mi cabeza hubiera estado fuera, no habría estado ensayando todas las semanas y no hubiera estado con mis compañeros», añadía el joven a la vez que destacaba que era consciente de lo que estaba viviendo porque él escribe «y todos los días hacía un análisis de cómo había ido la jornada». Sus profesores también temían que el 'triunfito' estuviese desaprovechando la oportunidad de pasar por Operación Triunfo y Noemí Galera, directora de la academia, expresó en una tutoría rutinaria con los nominados que no quería que Iván desaprovechase la experiencia «por estar pensando en ciertas cosas». Rojo tiene claro que, si volviese a entrar en el programa, cambiaría como se trataría a sí mismo: «No sería tan exigente. Como es un concurso te comparas con tus compañeros y te ves menos». De su paso por Operación Triunfo se lleva como aprendizaje «la paciencia». «Es un programa que te exige muchísimo. En un día te pasan cien mil cosas y tienes que estar con muchísimas personas», explicaba a la par que reconocía que dentro del programa puedes aprender si no eres el primer expulsado. «Ahí dentro se aprende mucho si estás más tiempo. En dos semanas no te da tiempo porque entre que te adaptas y no estás fuera».

Su breve paso por el programa no ha hecho que los vecinos de Tudela de Duero cambien su parecer e Iván Rojo sigue siendo su concursante favorito. Los tudelanos se han volcado con él y le acogieron calurosamente en el acto celebrado ayer en su honor. Tras una retahíla de preguntas en las que los más curiosos indagaron acerca de los entresijos del programa, Rojo les quiso deleitar con la canción 'Yo no te pido la luna'. «Solo me he preparado esa», añadía.

El 'triunfito' también se mojó ante sus vecinos y reconoció tener un claro favorito para ganar el programa. «Llevo diciendo bastante tiempo que va a ganar Teyou y lo voy a mantener porque me parece una persona 360. Es una buenísima compañera y tiene las ideas bastante claras», decía sobre su compañera. «Ojalá que sea ella. Si es cualquier otro, me alegro un montón porque son personas excepcionales», sentenciaba.