El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Iván Rojo responde a las preguntas de los vecinos de Tudela de Duero.

Iván Rojo responde a las preguntas de los vecinos de Tudela de Duero. Rodrigo Jiménez

Valladolid

Tudela recibe al 'triunfito' Iván Rojo: «Se nos está criticando mucho»

«No sé si la palabra es bullying, acoso o qué», puntualizaba el tudelano acerca de las numerosas críticas que ha recibido en redes sociales

Ángela Zangróniz

Ángela Zangróniz

Valladolid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 22:25

Comenta

Eres nuestro campeón», se leía en una pancarta colgada en el Ayuntamiento de Tudela de Duero junto a la cara de su vecino Iván Rojo, ... primer expulsado de la edición de Operación Triunfo 2025: «Cuando me nominaron tenía claro que me iba yo, tenía esa sensación», reconoce. El 'triunfito' vallisoletano se ha encontrado en la tarde de este miércoles con el caluroso apoyo de sus familiares y de los numerosos tudelanos que se han acercado hasta el consistorio para mostrar su cariño al cantante. «Si Valladolid está lleno como va a estar esto vacío», decía Rojo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una joven de 26 años tras precipitarse de un cuarto piso en Huerta del Rey
  2. 2

    La autopsia confirma la muerte accidental por ahogamiento del hombre hallado en el Canal de Rioseco
  3. 3 EuroMillones deja un importante premio en un barrio de Valladolid
  4. 4

    La Policía controlará que los dueños lleven agua jabonosa para fregar «45 millones» de meadas de perro anuales
  5. 5

    Viding estrena 18.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas tras invertir 20 millones
  6. 6

    El tráiler atascado en el centro pagará 600 euros en multas y 156,42 por la asistencia de Bomberos
  7. 7

    Calle rica, calle pobre: la diferencia de renta entre los barrios de Valladolid llega a los 45.625 euros al año
  8. 8

    Dos tramos de Valladolid, entre las carreteras más peligrosas de España
  9. 9 Trasladado al hospital un menor de 15 años golpeado y pateado por otro de 12
  10. 10 Stella Banderas muestra los detalles de su vestido de novia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Tudela recibe al 'triunfito' Iván Rojo: «Se nos está criticando mucho»