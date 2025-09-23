El vallisoletano Iván Rojo, primer nominado de 'Operación Triunfo': «La afinación ha ido y ha venido»

Sonia Quintana Valladolid Martes, 23 de septiembre 2025, 10:10 Comenta Compartir

«Contigo nos pasa que te sentimos un pelín desconectado en el momento de hacer tuya una canción. Ya nos pasó en la gala 0», señaló la exvocalista de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez, antes de posicionar al vallisoletano Iván Rojo en la cuerda floja. Su dúo con Olivia -'I like the way you kiss me', de Artemas- no convenció al jurado, compuesto por Leire Martínez, Abraham Mateo, Guille Milkyway y Cris Regatero, y ha dejado al joven de Tudela de Duero como el primer nominado de esta edición del 'talent show' musical 'Operación Triunfo'. «La afinación ha ido y ha venido».

Cristina se convirtió en la favorita de la primera gala con el 18% de los votos de los espectadores, por encima de Guille Toledano y Judit, los tres concursantes más votados por el público para alzarse con la inmunidad. Por su parte, los cuatro propuestos por los jueces para la nominación -Judit, Claudia Arenas, Max e Iván Rojo- se enfrentaron a la valoración de sus profesores de la Academia, que salvaron a Judit, por su esfuerzo durante los ensayos. Los compañeros, con sus votos, salvaron a Max. Claudia Arenas e Iván Rojo serán quienes deban convencer al público para continuar en la Academia. Hoy comenzarán sus ensayos en solitario.

Temas

Tudela de Duero