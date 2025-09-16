El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Iván Rojo, en un momento de su actuación en la gala 0 de 'Operación Triunfo'. operaciontriunfo

El voto del público mete al vallisoletano Iván Rojo en la Academia de 'Operación Triunfo'

El cantante, vecino de Tudela de Duero, ha sido el último concursante elegido en la gala 0 del famoso 'talent show' musical

Sonia Quintana

Sonia Quintana

Valladolid

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:57

El 'talent show' musical más famoso de España volvió la noche del lunes a la pequeña pantalla, por segunda vez producido por Amazon Prime. La Gala 0 eligía a los 16 concursantes de la próxima temporada y el vallisoletano Iván Rojo terminó entrando en último lugar. El jurado -Abraham Mateo, Guille Milkyway, Leire Martínez y Cris Regatero- se quedó con Max, Judit, Cristina, Lucía Casani, Claudia Arenas y Téyou, Laura Muñoz, Guillo Rist, Crespo, Olivia, Salma, Tinho y Carlos. Los profesores rescataron a María Cruz y el público dio el último pase al vallisoletano, mientras que Sam y Quique se quedaron fuera del casting final.

Tras convertirse en el concursante número 16 de 'OT 2025', el vallisoletano, que interpretó 'No Volveré' de Cristian Castro, declaró: «Tengo muy claro que voy a aprovechar esta oportunidad y demostrarle al mundo lo que tengo dentro«. Iván Rojo es el único participante de Castilla y León en esta edición y el primer vallisoletano en ser concursante oficial, después de 13 ediciones y 214 triunfitos. El año pasado, dos valisoletanas, Carmen Escribano y Natalia Fresneda, se quedaron a las puertas. Ivan Rojo ha tenido más suerte y ha sido uno de los 16 elegidos.

