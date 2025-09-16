El voto del público mete al vallisoletano Iván Rojo en la Academia de 'Operación Triunfo' El cantante, vecino de Tudela de Duero, ha sido el último concursante elegido en la gala 0 del famoso 'talent show' musical

El 'talent show' musical más famoso de España volvió la noche del lunes a la pequeña pantalla, por segunda vez producido por Amazon Prime. La Gala 0 eligía a los 16 concursantes de la próxima temporada y el vallisoletano Iván Rojo terminó entrando en último lugar. El jurado -Abraham Mateo, Guille Milkyway, Leire Martínez y Cris Regatero- se quedó con Max, Judit, Cristina, Lucía Casani, Claudia Arenas y Téyou, Laura Muñoz, Guillo Rist, Crespo, Olivia, Salma, Tinho y Carlos. Los profesores rescataron a María Cruz y el público dio el último pase al vallisoletano, mientras que Sam y Quique se quedaron fuera del casting final.

Tras convertirse en el concursante número 16 de 'OT 2025', el vallisoletano, que interpretó 'No Volveré' de Cristian Castro, declaró: «Tengo muy claro que voy a aprovechar esta oportunidad y demostrarle al mundo lo que tengo dentro«. Iván Rojo es el único participante de Castilla y León en esta edición y el primer vallisoletano en ser concursante oficial, después de 13 ediciones y 214 triunfitos. El año pasado, dos valisoletanas, Carmen Escribano y Natalia Fresneda, se quedaron a las puertas. Ivan Rojo ha tenido más suerte y ha sido uno de los 16 elegidos.