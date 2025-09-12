El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Iván Rojo, uno de los 18 concursantes que actuarán en la gala cero de 'Operación triunfo'. Alberto Mingueza

Valladolid

Iván Rojo será el primer vallisoletano en actuar en la gala 0 de OT, después de 13 ediciones y 214 triunfitos

El cantanto, vecino de Tudela de Duero, ha sido uno de los 18 seleccionados para subirse al escenario este lunes y, si lo eligen, será uno de los 16 concursantes que entrarán en la academia

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 15:26

«Desde el día uno del 'casting' vimos que tenías un aura muy especial, ese es tu mayor tesoro. Tu vitalidad y tu energía arrolladora son contagiosas y eso se transmite en el grupo», lee emocinado Iván Rojo, casi a oscuras, entre una estructura de neones, en el último tramo de sus pruebas para entrar en 'Operación triunfo'. Es el veredicto del jurado que, durante las últimas semanas, ha visto a más de 11.500 aspirantes para participar en el popular concurso de televisión. Ya solo quedan 26. La penúltima criba dice que solo puede haber 18. E Iván está justo ahora leyendo su futuro. «Pero no sabemos si ese ímpetu descontrolado puede jugarte una mala pasada en la academia. Solo esperamos que encuentres ese equilibrio y demuestres al mundo de lo que eres capaz. Y que lo hagas en la gala 0 de OT 2025. Cruza tu primera pasarela».

Y así es como Iván Rojo se convertirá este lunes en el primer vallisoletano que actúe en la primera gala de 'Operación triunfo'. Allí, deberá defender un tema. Si tiene suerte, estará entre los 16 cantantes que definitivamente ingresarán en la academia de OT, una factoría de artistas de la que han salido nombres como Aitana, David Bisbal, Manuel Carrasco, Pablo López, Amaia, Bustamante o Chenoa. En total, 214 triunfitos y 13 ediciones, incluida esta que está a punto de comenzar. Iván Rojo será el primer vallisoletano en subirse a ese escenario. Vecino de Tudela de Duero, el Ayuntamiento de la localidad lo ha felicitado a través de las redes sociales. «Queremos desarte toda la suerte en este camino y transmitirle el orgullo de su pueblo».

El año pasado, dos valisoletanas, Carmen Escribano y Natalia Fresneda se quedaron a las puertas, justo en el tramo anterior, cuando apenas quedan 30 finalistas antes de elegir a los 18 de la Gala 0. Esta vez, el concursante ha dado un paso más. Por primera vez, un vallisoletano actuará en una gala de OT. Lo más cerca ocurrió en OT2, ya que la ganadora, Ainhoa Cantalpiedra (de Galdácano, Vizcaya) tenía raíces familiares en la provincia.

Para la prueba final, Iván (nacido en 2001) eligió 'Pero me acuerdo de ti', de Christina Aguilera. Antes, había superado una larga caminata de cásting con la pegatina 4010 en la solapa y después de interpretar canciones como 'Mi princesa', de David Bisbal, 'Volverá' de El Canto del loco y 'Angels' de Robbie Williams. Ya lo había intentado en las ediciones de 2020 y 2023. Ahora, ha conseguido un puesto entre los 18 finalistas. «Lo que pueda pasar después no preocupa. OT me parece un regalo y para mí sería dedicación, trabajar, respetar a mis compañeros y aprender a cantar en público, a convivir con otras personas y ser ecuánime con lo que pase. Si eres el primero que te tienes que marchar, pues bueno», dice Iván en el vídeo de sus pruebas, donde explica que comenzó a estudiar Química y lo dejó, que el curso pasado empezó Psicología y que, en lo musical, toca el piano y compone canciones. «A nivel musical aportaría pureza. No tengo una voz perfecta, con mucha técnica y me serviría para aprender», asegura.

«No soy la típica persona que desde los tres años tiene un vídeo en un escenario. Ha sido progresivo. Y me gustaría comprobar si puedo llegar a ser todo eso que sueño en mi cabeza», dice el vallisoletano, quien en una entrevista con El Norte de Castilla, una vez superada la fase 2 de los cástings, apuntaba: «Me he imaginado tantas veces en un formato como 'Operación' Triunfo que no sé lo que siento ahora mismo, clasificado para el cásting final. Es una oportunidad de aprendizaje integral y a nivel de oportunidades porque es un foco enorme, es un regalo».

Noticias relacionadas

Dos vallisoletanos en el 'casting' final de Operación Triunfo 2025: «Sería un sueño entrar en la academia»

Dos vallisoletanos en el 'casting' final de Operación Triunfo 2025: «Sería un sueño entrar en la academia»

De OT a los salones de sus fans: Roi Méndez se reinventa con una gira que toca el alma

De OT a los salones de sus fans: Roi Méndez se reinventa con una gira que toca el alma

'OT 2025' ya tiene fecha de estreno

'OT 2025' ya tiene fecha de estreno

Natalia Fresneda llena las fiestas de Valladolid de sonrisas y sonidos urbanos

Natalia Fresneda llena las fiestas de Valladolid de sonrisas y sonidos urbanos

Este lunes, a través de Prime Video, se retransmitirá la primera gala de esta nueva edición de 'Operación triunfo'. Iván será uno de los 18 concursantes qeu actúen esa noche. El jurado (compuesto por Leire Martínez, Cris Regatero, Guille Milkiway y Abraham Mateo) puede decidir que entre directamente en la Academia. Si no, su ingreso quedará en el aire y tendrán que ser los profesores, los compañeros o el público quien finalmente decida si está entre los 16 elegidos. Dos de ellos, no se convertirán, de hecho, en concursantes de 'OT' y tendrán que regresar a sus casas. Pero nunca, desde que en 2001 (hace 24 años) comenzó el concurso, un vallisoletano ha llegado tan lejos en 'Operación triunfo'.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La motorista fallecida en la VA-30: «Trabajadora, risueña y siempre atenta a todos»
  2. 2

    Investigan la muerte de una joven de 19 años tras precipitarse de un quinto piso
  3. 3

    «Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho», dicen los detenidos tras saltar al recorrido de La Vuelta
  4. 4

    Un nuevo radar multicarril controla el paso por la VA-30 y eleva a 29 los dispositivos en Valladolid
  5. 5 Rescatan el cuerpo de una mujer de 77 años en el Pisuerga
  6. 6

    Detenido el alcalde de Vox de un pueblo de Segovia por agredir a su mujer
  7. 7

    Valladolid recupera la normalidad tras una Vuelta que deja dos detenidos, 17 identificados y atascos en horas punta
  8. 8

    María Becerra deja afónica a la Plaza Mayor en un concierto fugaz y con parón
  9. 9

    ¿Qué ha costado que la Vuelta Ciclista pase por Valladolid?
  10. 10 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Viernes 12 de septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Iván Rojo será el primer vallisoletano en actuar en la gala 0 de OT, después de 13 ediciones y 214 triunfitos

Iván Rojo será el primer vallisoletano en actuar en la gala 0 de OT, después de 13 ediciones y 214 triunfitos