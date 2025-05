Dos vallisoletanos en el 'casting' final de Operación Triunfo 2025: «Sería un sueño entrar en la academia»

Son doce las ediciones que Operación Triunfo ha celebrado y en ninguna de ellas ha habido representación vallisoletana. Carmen Sánchez e Iván Rojo, vallisoletanos de ... 22 y 23 años, respectivamente, buscan romper con ello y entrar en la academia del 'reality' musical más conocido de la televisión en España. Aunque ninguno de ellos ha recibido formación específica de canto, Iván es compositor y pianista. No se conocían hasta el 'casting' de Bilbao, pese a que Carmen consiguió el año pasado llegar hasta el último día de pruebas, «con 31 personas para entrar a la academia y no hubo suerte», e Iván se había presentado el año pasado también, «pero no conseguí pasar de la fase uno».

Ambos volvían a probar suerte este año y lo hicieron tras conseguir el 'Pase Prime'. «Estos pases hacen que no tengas que esperar cola en cualquier ciudad de España en la que hacen 'casting' y lo conseguimos subiendo un vídeo a TikTok. Entre más de 13.000 personas», destaca Iván Rojo.

Con el objetivo de poner a Valladolid en el mapa de Operación Triunfo, Iván Rojo y Carmen Sánchez sueñan «con entrar a la academia y vivir la experiencia».

'Desde cuando', de Alejandro Sanz, le regaló el 'Pase Prime' a Carmen Sánchez y 'Pero me acuerdo de tí', de Christina Aguilera, la pegatina durante la fase 1 del proceso de selección. 'Mi princesa', de David Bisbal, y 'Esa Diva', de Melody, la canción de España en el Festival de Eurovisión de este año, fueron las dos elegidas para la segunda fase. «En el video de TikTok para el 'Pase Prime' tienes que venderte en treinta segundos y en el 'casting' presencial valoran muchas cosas, no solo la voz, también cómo eres, cómo te desenvuelves en cámara y como te mueves», puntualiza la joven, que ha terminado el grado en Educación Primaria y está opositando para los exámenes de junio. «En 2023 llegué hasta el último día del 'casting' final, pero no me cogieron; y este año quiero probar suerte otra vez a ver si a la segunda va la vencida», explica Carmen.

A Iván le han pedido vídeos saludando a sus fans y a Carmen la han reconocido ya cuando paseaba por un centro comercial

'Sin miedo a nada', de Álex Ubago, fue la canción elegida por Iván Rojo en TikTok, donde consiguió el 'Pase Prime'. Ya en Bilbao, en la fase uno, interpretó 'Mi princesa', de David Bisbal, y por la tarde, en la fase dos, 'Volverá', de El Canto del Loco, y 'Angels', de Robbie Williams. «Me he imaginado tantas veces en un formato como Operación Triunfo que no sé lo que siento ahora mismo, clasificado para el 'casting' final. Es una oportunidad de aprendizaje integral y a nivel de oportunidades porque es un foco enorme, es un regalo», confiesa Iván, estudiante de Psicología.

De Taylor Swift a Abraham Mateo

Si los dos vallisoletanos tuvieran que elegir a un artista nacional o internacional con el que hacer un dueto, «Taylor Swift» sería la opción elegida por Iván Rojo y «Abraham Mateo» la de Carmen Sánchez, quien confiesa ser «fan de Aitana», concursante de Operación Triunfo 2017, e Iván, «de Amaia», ganadora de la misma edición. Ambos ya están viviendo el peso de la fama en carne propia. «El otro día me escribió por Instagram una niña de 12 años que si le podía enviar un vídeo saludándola y que ojalá me pueda ver en la academia», confiesa entre risas Iván, mientras que Carmen asegura que «en Río Shopping me reconocieron el otro día un grupo de niñas».

Los dos clasificados sueñan con entrar a la academia y que de una vez por todas «Valladolid esté representada en Operación Triunfo». «No será uno sino dos los vallisoletanos que entrarán en la academia», afirman con rotundidad Iván y Carmen, que no se conocían antes de la audición en Bilbao y que se han puesto cara gracias a El Norte de Castilla. «Ojalá se nos dé bien el 'casting final' y lleguemos a la academia», sueñan antes de explicar que ahora están esperando la cita para acudir al último 'casting'. Por delante aún quedan meses hasta que en julio se celebre su ansiada prueba definitiva. «Nos llevan a todos a Barcelona a un hotel y unas instalaciones muy chulas y son diferentes pruebas, de canto individual, por grupos y con coreografías», explica Carmen Sánchez, quien ya vivió la fase final el año pasado.

De todos los clasificados al casting final solo 18 concursantes participarán en la Gala 0 de Operación Triunfo 2025, que dará comienzo en septiembre, «y de esos 18 solo 16 entran a la academia después de haber cantado en la Gala 0», finalizan quienes ansían en convertirse en triunfitos y, por qué no, «cantar en algún momento en la Plaza Mayor de Valladolid».