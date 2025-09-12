Natalia Fresneda llena las fiestas de Valladolid de sonrisas y sonidos urbanos

Hay algo indudable en Natalia Fresneda, que no se puede ocultar, que ni podría evitar aunque quisiera. Son sus ganas apasionadas de comerse el mundo, ... su seguridad cuando pisa el escenario, la impresión de que siempre ha estado sobre las tablas. Estudió Periodismo, se formó en Arte Dramático y la música siempre ha sido su gran pasión. Este jueves, la vallisoletana ha sido la encargada de abrir una noche de mujeres fuertes y talentosas en la Plaza Mayor.

Dice que su música es divertida, sensual, provocadora y dulce a la vez. También poderosa y empoderada. «He aprendido que en esta vida lo importante no es solo caminar, sino saber que con cada paso que das hay cosas que dejas atrás. Y no debemos tenerle miedo a eso, porque siempre se abren nuevas ventanas», dice en la presentación de 'X todo', el tema con el que se despide del escenario. Antes ha habido cincuenta minutos de un espectáculo con amplio apoyo en las coreografías y que comienza con un vídeo en el que una jovencita baila y canta en su casa con el deseo de ser artista. «En Valladolid, los sueños no se cumplen», le dice una mujer con tono agorero. Pero Natalia niega la mayor porque, como asegura, actuar en la Plaza Mayor es un sueño.

Así, después de una entradilla jotera, encadena canciones en un viaje personal que le lleva a convertise en 'Nata', artista que en plataformas tiene temas como 'Chico rico', 'Xao', 'Plantarte un beso', 'Mentrego' o 'Cenizas', que en este concierto presenta como un tema que reivindica el «venirse arriba cuando pensemos que estamos en un pozo sin fondo». Y así, entre sonrisas y sonidos urbanos remata su concierto en la Plaza Mayor.