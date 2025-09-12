El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Natalia Fresneda, durante su concierto en la Plaza Mayor de Valladolid.

Ver 13 fotos
Natalia Fresneda, durante su concierto en la Plaza Mayor de Valladolid. Aida Barrio

Natalia Fresneda llena las fiestas de Valladolid de sonrisas y sonidos urbanos

La cantante vallisoletana plantea un viaje vital a través de una docena de canciones en su concierto de la Plaza Mayor

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:48

Hay algo indudable en Natalia Fresneda, que no se puede ocultar, que ni podría evitar aunque quisiera. Son sus ganas apasionadas de comerse el mundo, ... su seguridad cuando pisa el escenario, la impresión de que siempre ha estado sobre las tablas. Estudió Periodismo, se formó en Arte Dramático y la música siempre ha sido su gran pasión. Este jueves, la vallisoletana ha sido la encargada de abrir una noche de mujeres fuertes y talentosas en la Plaza Mayor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigan la muerte de una joven de 19 años tras precipitarse de un quinto piso
  2. 2

    Detenido el alcalde de Vox de un pueblo de Segovia por agredir a su mujer
  3. 3

    ¿Qué ha costado que la Vuelta Ciclista pase por Valladolid?
  4. 4

    «Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho», dicen los detenidos tras saltar al recorrido de La Vuelta
  5. 5

    El Servicio de Limpieza de Valladolid, un peñista de honor maltratado por el incivismo
  6. 6

    Las obras de la VA-20 obligan a Emilio Barrul a marcharse: «Sé que me tendré que ir, pero no cuándo»
  7. 7

    El tijeretazo a la Vuelta no evita los atascos y las protestas contra Israel en torno al nuevo circuito
  8. 8 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Jueves 11 de septiembre
  9. 9

    Valladolid recupera la normalidad tras una Vuelta que deja dos detenidos, 17 identificados y atascos en horas punta
  10. 10 Rescatan el cuerpo de una mujer de 77 años en el Pisuerga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Natalia Fresneda llena las fiestas de Valladolid de sonrisas y sonidos urbanos