Natalia Fresneda: «Me gusta componer desde la diversión»

Pertenece a toda una nueva ola de artistas pucelanos que durante esta semana se está dejando disfrutar en algunos conciertos de la Plaza Mayor. Se ... mueve como pez en el agua entre bases de trap para dar rienda suelta a rimas, melodías y letras focalizadas en la diversión y en historias cotidianas. Este jueves, Natalia Fresneda actuará a las 20:45, justo antes de que tome el testigo María Becerra.

-María Becerra y usted conforman un papel muy coherente en lo artístico. ¿Cómo acogió la noticia de actuar en el escenario principal y además con esta artista?

-Es la primera vez que actúo en la Plaza Mayor y es como un sueño hecho realidad… además con María Becerra. Añado que voy muy preparada y con todo muy ensayado para hacerlo lo mejor posible.

-Su último lanzamiento es 'Chico rico'. ¿Qué mensaje ha querido ofrecer en este tema?

-Es una canción divertida, salvaje y también demuestra que puedo rapear y cantar teniendo ingenio a la hora de componer. Me gusta crear desde la diversión, desde mi corazón. En realidad, esta canción supone un cambio en la manera de componer que demuestra que es el inicio de una nueva era con una nueva Natalia que, a pesar de ser dulce, puede ser tomada en serio.

-Su música tiene una gran producción y sofisticación repleta de loops y bases. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la base musical?

-Tengo suerte de tener unos grandes genios trabajando conmigo como son Manu Oliva y 'Nomo'. Me hace muy feliz trabajar con ellos. Gran parte del trabajo depende de la fluidez con la que estemos en el estudio y de cómo lleve la idea. Siempre me gusta llevar desde casa las ideas muy claras. Pienso que cuanto más rápido y claro salga el trabajo, mejor para la canción.

-Pertenece a una nueva generación de artistas pucelanos como Sergei Rez, D´Alma, Eleká the class que están demostrando una buena sincronización con la música más actual. ¿Qué le parecen sus compañeros de generación y de ciudad?

-Estoy muy feliz de pertenecer a esta nueva ola de artistas vallisoletanos. Hay mucho talento y cada vez se valora más a la gente. Valladolid es una ciudad super emergente a nivel artístico. He tenido la oportunidad de hablar y chatear con los teloneros de estas fiestas y siento que todos nos damos apoyo y buenas vibraciones.

-¿Alguna sorpresa para el concierto de este jueves?

-Va a ser muy divertido. Habrá muchísimo baile y además habrá un hilo conductor en el que se cuenta mi historia, la de Nata, la de una niña pequeña que quiso ser artista y que empezó con mucha fuerza. Esta niña, a pesar de encontrarse con tropiezos y cosas tristes logró levantarse de nuevo para poder cumplir todos sus sueño. Esto es una montaña rusa y la voy a contar haciendo también un homenaje a Valladolid y a una de nuestras grandes como es Concha Velasco.