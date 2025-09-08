El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Oscarmina dj, en el Pasaje Gutiérrez. Alberto Mingueza

Valladolid

Oscarmina Dj prepara su sesión en la Plaza Mayor: «Los nuevos sonidos urbanos hacen que todo evolucione»

El vallisoletano pinchará este lunes, a las 20:45 horas, como previa del concierto de Dani Fernández

Roberto Terne

Roberto Terne

Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:11

A punto de cumplir veinte años pinchando y mezclando, el pucelano Oscarmina Dj vuelve el lunes al escenario de la Plaza Mayor. A él se ... le deben un montón de grandes fiestas en eventos y festivales de todo el país. Igual que la estrella de las fiestas James Blunt, Óscar Mina también tiene su pasado castrense como exmilitar profesional, pero desde hace 17 años sus incursiones son exclusivamente en situaciones de paz y música. Le disfrutaremos este lunes 8, partir de las 20:45 horas, antes de que suba al escenario Dani Fernández.

