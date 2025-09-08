Oscarmina Dj prepara su sesión en la Plaza Mayor: «Los nuevos sonidos urbanos hacen que todo evolucione»

A punto de cumplir veinte años pinchando y mezclando, el pucelano Oscarmina Dj vuelve el lunes al escenario de la Plaza Mayor. A él se ... le deben un montón de grandes fiestas en eventos y festivales de todo el país. Igual que la estrella de las fiestas James Blunt, Óscar Mina también tiene su pasado castrense como exmilitar profesional, pero desde hace 17 años sus incursiones son exclusivamente en situaciones de paz y música. Le disfrutaremos este lunes 8, partir de las 20:45 horas, antes de que suba al escenario Dani Fernández.

-¿Es la primera vez que pincha desde la 'mesa' de la Plaza Mayor?

-Ya actué en 2017 en el Día de la Música Electrónica. Para las fiestas, actuar en la Plaza Mayor es el principal logro entre los artistas. Estoy muy contento, además, de estar en el día de Dani Fernández, ya que es ahora mismo el que representa el 'indie' español actual más popular y festivalero. Espero que la gente lo disfrute.

-¿Tiene preparada alguna sesión especial?

-Nunca preparo la sesión que voy a pinchar. Realmente no sé qué voy a pinchar casi hasta el momento en el que suelto la canción. Lo que sí preparo es el cierre de la sesión. La otra vez que estuve en Plaza Mayor cerré con 'Karla' de Los Nadie, ya que me pareció muy representativo para la ciudad y fue un guiño hacia ellos. Este año también tengo en mente alguna 'cosita' que no voy a desvelar. Normalmente me dejo guiar por lo que me transmite el público.

-Lleva ya un montón de años pinchando. ¿Cómo ha visto la evolución de la escena de dj´s en estos últimos años?

-Ha cambiado todo muchísimo. Cuando comencé en 2007 había que currárselo mucho. Recuerdo ir por Madrid, Burgos, Salamanca dejando dossieres, pinchando en locales pequeñitos hasta que ya comenzaron a llamarme para festivales y eventos muy chulos. Hasta la fecha he estado en unas 150 salas y eventos nacionales. Fue en 2014 cuando di el salto a los grandes festivales. Tras la pandemia, hubo una caída de dj's, ahora se valoran más los 'likes' y eso es algo que hace daño a otros que llevamos mucho tiempo y tenemos menos presencia. La intrusión de 'celebrities' e 'influencers' en la escena de dj's tampoco ayuda. Y, lógicamente, entran nuevos sonidos urbanos que hacen que todo evolucione…

-¿Cuál ha sido el momento más 'loco' de todos estos años?

-En un Ebrovisión hace tiempo. Los dos dj's de 'La movida madrilona' finalmente no pudieron actuar. A uno de ellos le surgió un problema laboral y al otro, que es diabético, se le fue la mano con el 'Jagger' (risas)… El caso es que me llamaron para que yo hiciera de 'La movida madrilona' por un día. Fue muy loco, efectivamente. Después, ellos y yo hicimos una gira conjunta, pero ya actuando yo como Oscarmina.

-En sus tiempos mozos también fue militar profesional. ¿Cómo valora aquella experiencia?

-Sí. Estuve once años en el Ejército del Aire y me tocó participar en la guerra de la Antigua Yugoslavia. Fue una experiencia chula que me permitió ver las cosas desde otra perspectiva y conocer gente de distintas variedades. Lo recuerdo con mucho cariño.

-Tras su paso por la Plaza Mayor este lunes, ¿Qué planes tiene Oscarmina Dj?

- Desde pandemia no hago muchos planes. Cada día es más complicado conseguir 'bolos', pero mientras haya gente quiera contar conmigo ahí estaré. Y el día que el teléfono deje de sonar, asumiré que tendré que retirarme y disfrutar de otras cosas. Eso sí: espero celebrar en 2027 de mis 20 años de dj.