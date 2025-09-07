El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Eleká the Class, con un grupo de bailarinas que le acompañó durante el concierto.

Eleká the Class, con un grupo de bailarinas que le acompañó durante el concierto. Alberto Mingueza

Eleka the Class escala hasta el 'Octavo piso' en el corazón de las fiestas de Valladolid

El rapero de La Farola presenta su nuevo disco, plagado de colaboraciones, en el corazón de Valladolid

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:56

La madre de Eleká The Class vive en un octavo piso y así es como ha llamado a su último trabajo, calentito y recién ... lanzado el pasado 1 de septiembre. 'Octavo piso'. Hasta ahí arriba se ha subido este rapero de La Farola para demostrar que el cielo no está muy lejos cuando se unen talento y tesón. Tres años después de su anterior actuación en las fiestas, regresa a la Plaza Mayor con un espectáculo medido y cuidado, donde las canciones se conjugan con una potentísima producción visual en sus redes sociales. Y como ejemplo, basta con darse una vuelta por su canal de Youtube, para comprobar el mimo que le da a sus vídeos musicales.

