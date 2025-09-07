Eleka the Class escala hasta el 'Octavo piso' en el corazón de las fiestas de Valladolid

La madre de Eleká The Class vive en un octavo piso y así es como ha llamado a su último trabajo, calentito y recién ... lanzado el pasado 1 de septiembre. 'Octavo piso'. Hasta ahí arriba se ha subido este rapero de La Farola para demostrar que el cielo no está muy lejos cuando se unen talento y tesón. Tres años después de su anterior actuación en las fiestas, regresa a la Plaza Mayor con un espectáculo medido y cuidado, donde las canciones se conjugan con una potentísima producción visual en sus redes sociales. Y como ejemplo, basta con darse una vuelta por su canal de Youtube, para comprobar el mimo que le da a sus vídeos musicales.

Entregado desde joven a las rimas y criado entre grafitis, Eleká the Class ha encontrado en la música una vía de expresión, que se traduce en canciones como 'Iglú' y 'Pipas', temas ya tradicionales de su repertorio y que suenan de nuevo aquí, en esta fiesta con cuerpo de baile y mesa de mezclas.

En 'Octavo piso' cada pista hace referencia a una planta de ese bloque de música y creación, que comparte en colaboraciones junto a Enenti ('1 pa 1'), Sha ('Tal vez') o Yennia (con la canción que da nombre al trabajo). Yennia precisamente acompaña a Eleká the Class durante gran parte de la actuación, en temas que afrontan a dúo (bro), como la versión de 'Where is the love?', de Black Eyed Peas, e incluso en un tema sin más compañía que un juego de BeatBox. No es la única 'cover' de la noche (bro), porque también suena tuneada el 'Incomplete' de Abraham Mateo, que canta sentado en el borde del escenario.

Las raíces de Eleká en La Farola se hermanan con las de Littlereggaeman en La Rondilla, con quien interpreta dos cortes, entre ellos 'Y qué', incluido también en este 'Octavo piso', cuyo tema principal (con toques autobiográficos) suena al final del recital.

«Esto está prendido en fuego, bro», dicen para referirse tanto a las letras en llamas que se proyectan en la pantalla como en unas ráfagas reales que un especialista escupe en el escenario y la actitud del público en la Plaza Mayor, que regala «bulla» entre canción y canción (bro). Y así, entre bullas, socios y hermanitos se quema este concierto de pura actitud en Valladolid, que por tener tiene hasta una petición de matrimonio (con rodilla en suelo y anillo incluido) de un amigo de Eleká a su pareja en el centro del escenario.