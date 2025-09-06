El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
El rapero vallisoletano Eleká the Class, que este sábado actúa en la Plaza Mayor. José C. Castillo

Eleká the Class: «Mi música está abierta al mensaje de Jesús»

«No persigo triunfar desde el ego, disfruto haciendo la musica que quiero», asegura el rapero de La Farola, que actuará este sábado en la Plaza Mayor

Roberto Terne

Roberto Terne

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:15

De barrio (La Farola) y entregado al mundo del rap y del grafiti, Eleká the Class se postula como un nuevo referente del género urbano ... vallisoletano. Este sábado actuará a las 21:45 horas en la Plaza Mayor como preliminar local a la actuación de Beret. Tras el nombre artístico está Jesús Alberto Condés, un hombre que se confiesa religioso, seguidor del mensaje de Jesucristo y, en lo musical, un creyente en los valores del hip-hop. 'Octavo Piso' es su nuevo trabajo, lanzado recientemente en plataformas. 

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Viernes 5 de septiembre
  2. 2 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  3. 3 Condenan a Sacyl a pagar los gastos en hormona de crecimiento de dos menores
  4. 4

    Detenido un violador en serie que atacaba a sus víctimas disfrazado
  5. 5

    Peña Bodega Paco, una familia histórica de las fiestas de Valladolid: «Hay gente que viaja siete horas para disfrutar de un solo día»
  6. 6 ¿Por qué es fiesta el 8 de septiembre?
  7. 7

    La VA-20 abrirá el tramo en obras al completo el día 10, pero empieza la otra calzada
  8. 8 Muere a los 27 años Erik Markov, actual Míster Olympia Amateur España
  9. 9 Detenido tras increpar a clientes de un bar y agredir a un policía durante su arresto
  10. 10

    Derroche de música, risas y mucho vino en el desfile de peñas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Eleká the Class: «Mi música está abierta al mensaje de Jesús»

Eleká the Class: «Mi música está abierta al mensaje de Jesús»