Eleká the Class: «Mi música está abierta al mensaje de Jesús»

De barrio (La Farola) y entregado al mundo del rap y del grafiti, Eleká the Class se postula como un nuevo referente del género urbano ... vallisoletano. Este sábado actuará a las 21:45 horas en la Plaza Mayor como preliminar local a la actuación de Beret. Tras el nombre artístico está Jesús Alberto Condés, un hombre que se confiesa religioso, seguidor del mensaje de Jesucristo y, en lo musical, un creyente en los valores del hip-hop. 'Octavo Piso' es su nuevo trabajo, lanzado recientemente en plataformas.

- De hacer grafitis a rapear en los escenarios y este sábado a actuar en la Plaza Mayor. ¿Cómo le miran en el barrio?

-(Risas) Pues bien, hombre. Aquí me conocen y nos llevamos bien. Todos mis amigos comenzamos haciendo grafitis y al final hemos encontrado nuestros trabajos. Uno de nosotros vende cuadros en Barcelona, otro está en Madrid haciendo fotos para grandes marcas y yo aquí, en Valladolid, tengo mi empresa de pintura, que se llama Buena Mano. En el barrio y con el grafiti y el rap hemos encontrado valores de lealtad y de respeto. Podríamos habernos quedado viendo la vida pasar, pero decidimos movernos y, mira, aquí estamos funcionando.

-Su nuevo disco se llama 'Octavo Piso'. Supongo que tendrá que ver con el paisaje urbano…

-Totalmente. Mi madre vive en un octavo piso, que es donde nací y donde me crié. Ella vive todavía allí y de ahí saqué el título. Cuento con colaboradores que son mis amigos desde que comencé en esto y a los que quiero con todo mi alma.

-Sumado a ello está el tono reflexivo de las letras y de la música. ¿Podría decirse que es un disco muy personal?

-He querido volver a mis raíces y reencontrarme conmigo en lo musical y en lo personal. Hace tres años pasé una por una mala etapa y por un proceso 'oscurito', ya que me dejé presionar por muchas expectativas. Gracias a la conexión con Jesucristo y con los míos, he recuperado la paz conmigo mismo y estoy disfrutando muchísimo con la música. Solo pretendo hacer lo que me gusta y ser feliz con mi gente.

-¿La religión cala mucho en su música?

-Soy un gran creyente de Jesús y de su mensaje. Aunque no suele ser habitual en el mundo de la música, yo sí dejo abierta mi música a su palabra. No me considero seguidor de la iglesia, pero sí de la palabra de Jesús.

-¿Qué tiene previsto ofrecer hoy en la Plaza Mayor?

-Va a haber muchas sorpresas, la verdad. Actuaré con mi dj, con mi productor Sete Sousa, con mi querido Cristian Yennia… también participarán las chicas de Jangueo, que es un colectivo de bailarinas. En fin, va a ser una gran noche de mi estilo, de urban, de rap y sobre todo de felicidad y de pasarlo fenomenal.

-¿Algún proyecto tras el concierto de este sábado?

-Lo dicho: seguir disfrutando y hacer lo que siento. Con algunos conectaré y con otros, no… pero yo no persigo triunfar desde el ego o desde reventar las listas. Me lo gozo y me lo disfruto haciendo la musica que quiero, ya que vivo de otras cosas . Mientras haya salud en toda la familia y trabajo, lo demás es para disfrutarlo y no para sufrir presiones.