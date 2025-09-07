El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Beret, durante un momento de su concierto en la Plaza Mayor. Alberto Mingueza

Beret comparte un salvavidas de canciones en la Plaza Mayor de Valladolid

El cantante sevillano regresa al escenario grande de las fiestas con un espectáculo en el que reivindica la música como la mejor compañía ante los malos momentos

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:44

Si quisiéramos transcribir aquí, palabra por palabra, verso a verso, estrofa tras estrofa, las letras de las canciones de Beret, nos quedaríamos sin papel ... en el periódico (o llegaríamos, como poco, hasta las páginas de televisión). Tendríamos que renunciar a la huella dactilar después de recorrer kilómetros de pantalla con la yema del pulgar. Seguiríamos leyendo, leyendo y leyendo incluso minutos después de que el concierto hubiera terminado ya.

