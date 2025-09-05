El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Javi Arroyo y Los de Antes abrirán el ciclo de conciertos en la Plaza Mayor durante estas fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Rodrigo Jiménez

Javi Arroyo: «El rock and roll es un superviviente»

El músico y compositor vallisoletano actúa este viernes junto a su banda Los de Antes en el escenario de la Plaza Mayor

Roberto Terne

Roberto Terne

Viernes, 5 de septiembre 2025, 08:42

Afincado en Madrid desde hace una temporada, Javier Arroyo vuelve este viernes a Valladolid para subirse con su banda Los de Antes al escenario de ... la Plaza Mayor. En él y en su grupo recae la responsabilidad de estrenar los directos en esta semana de fiestas. Fiel a sus raíces de rock and roll contemporáneo, Javi Arroyo presenta nuevas canciones como 'Ni el apuntador', dentro de un repertorio repleto de ecos a los Beatles, Stones y a ese rock argentino y español que tan buenos ratos nos ha dado desde hace unas décadas. Javi Arroyo hace posible que el rock and roll abra, a las 21:00 horas, el gran telón sonoro de las fiestas de Valladolid.

