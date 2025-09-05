Javi Arroyo: «El rock and roll es un superviviente»

Afincado en Madrid desde hace una temporada, Javier Arroyo vuelve este viernes a Valladolid para subirse con su banda Los de Antes al escenario de ... la Plaza Mayor. En él y en su grupo recae la responsabilidad de estrenar los directos en esta semana de fiestas. Fiel a sus raíces de rock and roll contemporáneo, Javi Arroyo presenta nuevas canciones como 'Ni el apuntador', dentro de un repertorio repleto de ecos a los Beatles, Stones y a ese rock argentino y español que tan buenos ratos nos ha dado desde hace unas décadas. Javi Arroyo hace posible que el rock and roll abra, a las 21:00 horas, el gran telón sonoro de las fiestas de Valladolid.

-Su último lanzamiento se llama 'Ni el apuntador'. Nada que ver con las previsiones para el concierto de este viernes...

-(Risas) Espero que no. Deseamos que venga mucha gente a vernos y que esté toda la ciudad de fiesta. Por un lado estamos muy contentos de actuar en este escenario y estamos ansiosos por subirnos a él. Pero también tenemos que añadir que no nos vamos a volver locos en cuanto a inventarnos nada que no sea nosotros mismos. Haremos lo que llevamos haciendo muchos años, ya que siempre lo hacemos con mucho cariño. La gente va a ver un concierto de rock and roll con todo lo que ello significa

-¿Qué es el rock and roll en estos momentos? Muchos dicen que o está muerto o que se ha vuelto muy blandito…

-El rock and roll de hoy es un superviviente. Aunque dicen que se está muriendo, lo cierto es que hay un reducto de artistas (tanto arriba como abajo del éxito) que nos resistimos a creer que es así. Un ejemplo es que hay muchas bandas en los locales de ensayo, pese a que no aparezcan en los grandes medios. La gente sigue tocando las guitarras.

-A veces le han etiquetado de cantautor….

-Por eso, entre otras cosas, nos anunciamos como Javi Arroyo y Los de Antes… para que quede claro que somos una banda y que, aunque soy autor, somos un grupo de rock. De hecho, mis músicos son tan Javi Arroyo y Los de Antes como yo o incluso más

-Acaba de lanzar 'Ni el apuntador'…

-Es un tema de hace muchos años al que he descubierto ahora mucho más potencial. Le hemos dado un lavado de cara importante, produciéndolo más y haciéndolo menos crudo. Nos ha quedado más americano con unas armonías de guitarras muy potentes.

-¿Cómo lleva lo de hacerse un Madrid-Valladolid-Madrid para volver con su banda?

-Bien. Es algo que hago con mucho gusto, ya que yo estoy donde está mi banda. Al no considerarme un cantautor, no me dedico a hacer conciertos acústicos ni cosas así. Podría hacerlo, pero me veo siempre mejor con mi grupo al lado.

-¿Qué le parece que las fiestas se abran exclusivamente con artistas locales como usted, Los Pichas o Los del Lío?

-Es una idea bastante bonita. Se trata de tener un detalle y de rendir cierto homenaje a los grupos locales que se pasan todo el año partiéndose la cara tocando como buenamente se puede. Se agradece, la verdad.

-Tras el concierto de este viernes. ¿Qué proyectos hay en su horizonte?

-Estamos inmersos en la grabación de un tercer disco en Madrid con un productor con el que estamos haciendo algo diferente, con cierta locura y con ecos más cercanos a la música americana. Estamos evolucionando y eso se notará en el próximo trabajo.