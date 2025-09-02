El calor veraniego regresará a tiempo para las fiestas de Valladolid

El buen tiempo marcará el tiempo durante las próximas fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Tanto es así que los pronósticos apuntan a un ... regreso de valores propios del verano para el arranque de las celebraciones el viernes, 5 de septiembre (ese día tendrá lugar el pregón), cuando se prevé que el mercurio vuelva a superar los treinta grados, al igual que en la jornada siguiente, con mínimas suaves que superarán los quince durante durante esas primeras madrugadas.

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para Valladolid apuntan a que la estabilidad marcará la primera quincena de septiembre, con ese acercamiento a un tiempo puramente veraniego el viernes y el sábado que viene y un descenso posterior de las temperaturas para situarse en valores suaves, propios de la época, que oscilarán entre los 22 y los 27 grados de domingo (día 7) a domingo (día 14).

Las mínimas, en paralelo, serán también normales para la época y se situarán entre los 11 y 13 grados del 7 al 14 de septiembre.

Y todo ello sin precipitaciones significativas a la vista. Los únicos nubarrones solo se atisban, por ahora, para el próximo domingo (día 7), aunque con un porcentaje bajo de que se produzcan las primeras lluvias en la capital desde que se recogieran las últimas el pasado 12 de julio.