Valladolid celebra la ofrenda floral a la Virgen de Lorenzo a ritmo de jotas castellanas

«Viva la Virgen de San Lorenzo» y «Viva la patrona de Valladolid» eran los gritos más escuchados desde primera hora de la mañana hoy, ... domingo 31 de agosto. Valladolid acogía la ofrenda floral a su patrona, la Virgen de San Lorenzo, en la Iglesia de San Lorenzo con una alta afluencia de grupos de danza y asociaciones de vecinos y también con visitantes y vecinos que disfrutaban del acto. Equipados con trajes castellanos y alguna que otra capa colocada en la cabeza, por amenaza de lluvia que también acudía a la cita antes de mediodía, las decenas de agrupaciones han recorrido la ciudad para llegar hasta la Virgen y decorar la estructura con flores.

La ofrenda floral ha comenzado alrededor de las 10:00 horas de la mañana desde la Plaza Portugalete pasando por Fuente Dorada, Ferrari, Plaza Mayor, Pasión, Santa Ana, San Lorenzo y Pedro Niño hasta la Iglesia Parroquial de San Lorenzo Mártir, donde se ha llevado a cabo la ofrenda floral y el Devoto Besapié. La misa con instituciones religiosas, civiles, militares y culturales de Valladolid se ha celebrado a partir de las 12:30 horas con la participación del Coro de la Escuela Municipal de Música.

Con cientos de ramos de flores y al son de las castañuelas, la dulzaina, la flauta y el tamboril. Así han honrado los vallisoletanos a su patrona y alcaldesa perpetua honoraria de la ciudad, Nuestra Señora de San Lorenzo, durante esta mañana de domingo entre nubes y claros. Cofrades, autoridades civiles y militares, grupos de coros y danzas de la capital y la provincia, peñistas y un sinfín de asociaciones han renovado su devoción hacia la Virgen envolviéndola en flores.

El alegre sonar de las jotas llegaba pasada la una del mediodía de la jornada dominical cuando, finalizada la eucaristía con autoridades, comenzaba el punto y final de la ofrenda floral y Devoto Besapié. Cofrades, autoridades civiles y militares, grupos de coros y danzas de la capital y la provincia, peñistas y un sinfín de asociaciones disfrutaban al son de las dulzainas de una jornada que marca el inicio de las actividades religiosas de las fiestas patronales de Valladolid, que darán comienzo el próximo 5 de septiembre con el tradicional desfile de peñas y pregón en la Plaza Mayor.

Actos religiosos durante las fiestas de Valladolid

Del 31 de agosto al 8 de septiembre se celebrará Solemne Novenario en honor de Nuestra Señora de San Lorenzo Coronada, con varios cultos. A las 19.30 horas, rezo del Santo Rosario y, a las 20:00 horas, Santa Misa con homilía, ejercicio de la Novena y Salve Solemne. El domingo, 7 de septiembre, a las 23.00, Vigilia Mariana, hasta las 00.00 horas del 8 de septiembre, momento en que se cantará la Salve de Medianoche y se proclamarán los 'Gozos de la Virgen de San Lorenzo'.

El lunes 8 de septiembre, Solemnidad de la Natividad de la Santísima Virgen y Fiesta de Nuestra Señora de San Lorenzo, la Procesión Triunfal de la patrona de Valladolid saldrá a las 10.30 horas, desde la Iglesia de San Lorenzo Mártir, con el acompañamiento musical de la Banda de Cornetas y Tambores 'Pureza', abriendo el cortejo, y de la Banda de la Escuela Municipal de Música de Valladolid 'EMMVA', tras el paso de la Virgen, portada a hombros por su Comisaría de hermanos de carga.

La procesión recorrerá las calles de Pedro Niño, San Lorenzo, Plaza de Santa Ana, Pasión, Plaza Mayor, Santiago, Constitución, Regalado, Cánovas del Castillo y Cascajares, hasta llegar a la S.I.M. Catedral, donde tendrá lugar, a las 12.00 horas, la Santa Misa Pontifical presidida por Luis Javier Argüello García, arzobispo de Valladolid, y en la cual pondrá la nota musical el coro de la Escuela Municipal de Música de Valladolid.