Ofrenda floral a la Virgen de San Lorenzo. Alberto Mingueza

Valladolid celebra la ofrenda floral a la Virgen de Lorenzo a ritmo de jotas castellanas

Los vallisoletanos honran a su patrona con cientos de ramos de flores y al son de las castañuelas, la dulzaina, la flauta y el tamboril

Adrián Rodríguez

Adrián Rodríguez

Domingo, 31 de agosto 2025, 14:57

«Viva la Virgen de San Lorenzo» y «Viva la patrona de Valladolid» eran los gritos más escuchados desde primera hora de la mañana hoy, ... domingo 31 de agosto. Valladolid acogía la ofrenda floral a su patrona, la Virgen de San Lorenzo, en la Iglesia de San Lorenzo con una alta afluencia de grupos de danza y asociaciones de vecinos y también con visitantes y vecinos que disfrutaban del acto. Equipados con trajes castellanos y alguna que otra capa colocada en la cabeza, por amenaza de lluvia que también acudía a la cita antes de mediodía, las decenas de agrupaciones han recorrido la ciudad para llegar hasta la Virgen y decorar la estructura con flores.

