Una mujer se detiene a contemplar los carteles de 2011 y 2012. Carlos Espeso

25 años de la Virgen de San Lorenzo

De los trajes castellanos de San Mateo a la Virgen en mosaico: un recorrido de las fiestas a través de los carteles

Una exposición conmemorativa por los 25 años de las Fiestas reúne las imagenes de la Virgen de San Lorenzo, que junto con el pregonero y el programa representan el «pistoletazo»

Lucía San José

Valladolid

Viernes, 29 de agosto 2025, 15:20

Donde antes se representaban trajes castellanos, fuegos artificiales, zancudos, Gigantes y Cabezudos, ahora han tomado su lugar las pañoletas de color violeta, la música, la ... silueta de un toro o un caballo, los pavos reales de Campo Grande, la patrona y la uve de Valladolid. Estos son los elementos que se repiten en los carteles del 2000 al 2025 de las Fiestas de San Lorenzo. Con motivo del aniversario, el Ayuntamiento ha inaugurado este viernes una exposición de las últimas 25 obras, «que transmiten alegría y participación», ha destacado el alcalde, Jesús Julio Carnero, acompañado de la concejala de Turismo, Blanca Jiménez, que ha señalado que «Valladolid también empieza a competir dentro de los destinos de verano».

