De los trajes castellanos de San Mateo a la Virgen en mosaico: un recorrido de las fiestas a través de los carteles

Donde antes se representaban trajes castellanos, fuegos artificiales, zancudos, Gigantes y Cabezudos, ahora han tomado su lugar las pañoletas de color violeta, la música, la ... silueta de un toro o un caballo, los pavos reales de Campo Grande, la patrona y la uve de Valladolid. Estos son los elementos que se repiten en los carteles del 2000 al 2025 de las Fiestas de San Lorenzo. Con motivo del aniversario, el Ayuntamiento ha inaugurado este viernes una exposición de las últimas 25 obras, «que transmiten alegría y participación», ha destacado el alcalde, Jesús Julio Carnero, acompañado de la concejala de Turismo, Blanca Jiménez, que ha señalado que «Valladolid también empieza a competir dentro de los destinos de verano».

Hasta el final de las Fiestas, la Oficina de Turismo se convierte en el álbum de recuerdos de una de las fechas marcadas en el calendario de los vallisoletanos. Una oportunidad de comprobar cómo han cambiado la tradición, las técnicas y los estilos. La gran protagonista es la de este último año, que además de ser «la favorita» del regidor, ha creado la polémica del uso de la inteligencia artificial en este tipo de concursos populares. «Lógicamente se avanza gracias a las nuevas formas de ver la vida y también a los apoyos que tenemos en las nuevas tecnologías», ha apuntado.

La exposición muestra los carteles oficiales que durante un cuarto de siglo han marcado el inicio de las celebraciones de septiembre. Para el alcalde, cada uno de ellos es «una manera de interpretar ese patrimonio tan importante que tiene la ciudad de Valladolid, como son las Fiestas». Además, ha confesado que sería incapaz de elegir un solo cartel, aunque con una sonrisa ha admitido que tiene un favorito: «Sí que me voy a quedar con uno, que es el de este año, porque es el cartel que anuncia precisamente estas Fiestas». Carnero ha explicado que esta imagen, junto con el programa y el pregón, este año a cargo de las jugadoras de rugby del Colina Clinic El Salvador y las patinadoras del CPLV Munia Panteras, forman «el pistoletazo de salida».

Otro de los protagonistas de estos días son las peñas, quienes colaboran en actividades como las casetas regionales. «Quiero agradecerles el trabajo que hacen por mantener también viva esa llama tan importante de la fiesta», ha señalado Carnero. Son ellos quienes en muchas ocasiones llevan en el cuello las clásicas pañoletas de color morado, representados en carteles como en 2011 con la forma de la uve de Valladolid, en 2012 alrededor de una cazuela o en 2014 vestidos por pájaros que sobrevolaban el Ayuntamiento.

Ampliar EL alcalde, Jesús Julio Carnero, y la concejala de Turismo, Blanca Jiménez, observan el cartel de estas Fiestas. Carlos Espeso

La concejala de Turismo, Blanca Jiménez, ha destacado la importancia de estas Fiestas para el sector, en especial, para la gastronomía: «Tenemos que darnos cuenta de una cosa: Valladolid tiene una ventaja y una desventaja, y es la misma. Estamos muy cerca de destinos como Madrid que para nosotros representan más del treinta por ciento de viajeros al año. Eso quiere decir como ventaja que el turista de día, el que llamamos excursionista, puede venir y se va y consume recursos en la ciudad, tanto turísticos como de hostelería».

Mientras los carteles narran en imágenes la historia de 25 años de celebraciones, el arte y la economía, la tradición y la modernidad, se entrelazan en este aniversario que Valladolid celebra con unas Fiestas «únicas de las que hay que estar orgullosos», ha concluido el alcalde. La exposición se mantendrá abierta al público en la Sala de Exposiciones de la Oficina de Turismo, ubicada en la Acera de Recoletos, de lunes a sábado, de 10:00 horas a 14:00 horas y por las tardes, de 16:00 horas a 19:00 horas; los domingos solo en el horario de mañanas.